Les supporters de l’OL ont tranché pour l’identité du remplaçant de Paulo Fonseca sur le banc des Gones.

Alors que l’OL prépare la succession de Paulo Fonseca, les supporters ont une préférence très nette. Si Jorge Maciel devrait assurer l’intérim et que Carlos Vicens est présenté comme le favori pour prendre les commandes de l’équipe sur la durée, un sondage publié par But! fait ressortir un autre nom : celui d’Igor Tudor, ancien entraîneur de l’OM.

Les supporters de l’OL votent Tudor !

But! a posé la question suivante à ses lecteurs : « Qui serait le coach idéal pour remplacer Paulo Fonseca à l’OL ? » Les résultats sont particulièrement marqués. Igor Tudor recueille 66,7 % des suffrages, loin devant les autres candidats proposés. Voici le détail du sondage :

Igor Tudor : 66,7 %

Pierre Sage : 16,7 %

Carlos Vicens : 16,7 %

Thiago Motta : 0 %

Le technicien croate arrive donc largement en tête auprès des participants à cette consultation.

Un coach qui a marqué les esprits à l’OM

Libre, Igor Tudor conserve une image positive auprès d’une partie des supporters français, notamment grâce à son passage à l’OM. Son équipe avait laissé le souvenir d’un football intense, avec une forte exigence dans le jeu et l’état d’esprit. C’est précisément ce profil qui semble séduire les supporters lyonnais ayant participé au sondage. Ils voient en l’ancien entraîneur marseillais une option pour prendre la suite de Fonseca.

Le sondage montre toutefois que les avis ne se limitent pas à Tudor. Carlos Vicens, présenté comme le favori pour succéder durablement à Fonseca, recueille 16,7 % des votes, à égalité avec Pierre Sage. Thiago Motta, lui, ne récolte aucun suffrage parmi les participants.