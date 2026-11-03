La remontada effectuée par Bruno Genesio à l’OM en Ligue 1 est au centre d’une virulente passe d’armes entre Éric Di Méco et Jérôme Rothen.

L’OM retrouve des couleurs et Bruno Genesio commence à faire taire certains de ses détracteurs. Avec quatre victoires consécutives en Ligue 1, l’entraîneur marseillais a relancé la dynamique de son équipe. Mais cette remontée en puissance ne fait pas l’unanimité sur les plateaux télévisés.

😅 Di Meco règle ses comptes avec @RothenJerome, qui pensait que l'OM ne progresserait pas.



"Je ne comprends pas comment tu arrives à avoir un avis définitif au bout d'un mois de compétition sur un entraîneur ou un club. Avec Genesio tu as fait un délit de sale gueule !" pic.twitter.com/GTFkmvFOKm — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) November 2, 2026

Di Méco sort les griffes pour défendre Genesio à l’OM

Sur RMC Sport, Éric Di Méco et Jérôme Rothen se sont violemment opposés au sujet du technicien olympien. Une séquence particulièrement tendue qui a rapidement pris des allures de règlement de comptes. Ancien joueur emblématique de l’OM, Di Méco n’a visiblement pas apprécié les critiques formulées contre Genesio. Pour lui, il est beaucoup trop facile de condamner un entraîneur après seulement quelques semaines de compétition. Les résultats récents de Marseille méritent, selon lui, davantage de reconnaissance, notamment au regard du travail collectif et individuel réalisé par le technicien. Sur le plateau de RMC Sport, Éric Di Méco n’a pas mâché ses mots au moment de répondre à Jérôme Rothen. L’ancien défenseur marseillais a notamment reproché à son interlocuteur de manquer de recul dans son analyse et de nourrir une certaine antipathie envers Bruno Genesio.

« Je ne comprends pas comment tu arrives à avoir un avis définitif au bout d’un mois de compétition sur un entraîneur ou un club. Ça fait quarante ans que tu fais du foot. Tu sais quoi ? Je suis à deux doigts de remettre en cause ta carrière. Je sais que tu as tes têtes en Ligue 1 et que Bruno Genesio ne fait pas partie de tes entraîneurs préférés. Donc c’est un délit de sale gueule », a lancé Di Méco. L’ancien Marseillais a ensuite défendu le travail effectué par l’entraîneur olympien, estimant que les progrès d’une équipe doivent aussi être évalués à travers son évolution collective et individuelle. « Un entraîneur, il fait progresser individuellement et collectivement son équipe avec la qualité qu’il a. Voilà, ben Bruno le fait », a-t-il insisté.

Rothen ne lâche rien et contre-attaque

Mais Jérôme Rothen n’a absolument pas été convaincu par les arguments de son interlocuteur. L’ancien joueur du PSG a refusé que son objectivité soit remise en question et a maintenu ses réserves concernant le niveau de jeu affiché par Marseille. « Je ne suis pas Marseillais de cœur, mais il ne faut pas remettre mon objectivité en cause. Il y a des victoires face à l’avant-dernier et le dernier de Ligue 1, où est la progression ? Le niveau est dramatique », a répliqué le consultant.

Pour Rothen, la série de quatre succès ne suffit donc pas à démontrer que Bruno Genesio a véritablement fait progresser son équipe. Il estime notamment que les adversaires rencontrés doivent être pris en compte dans l’analyse des résultats marseillais. Cette opposition illustre parfaitement le débat autour du début de saison de l’OM. D’un côté, les résultats donnent du crédit au travail de Genesio et permettent au club phocéen de retrouver de l’ambition. De l’autre, certains observateurs attendent encore des garanties sur le contenu des prestations. Une chose est certaine : Genesio ne laisse personne indifférent.