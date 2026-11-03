D’abord taxé de boudeur à sa sortie au cours du derby contre le LOSC (0-1), Jean-Clair Todibo (26 ans) n’est pas un sujet au sein du RC Lens.

Le derby contre le LOSC (0-1) aurait pu laisser des traces dans le vestiaire du RC Lens. Sorti à la 62e minute, Jean-Clair Todibo (26 ans) n’avait visiblement pas apprécié la décision de son entraîneur. Mais alors que son attitude avait suscité quelques interrogations, la situation aurait rapidement évolué dans le bon sens en interne.

Jean-Clair Todibo a-t-il gagné sa place de titulaire après son bon match face au LOSC ? 🤔#RCLens — But! RC Lens (@ButRCLens) November 2, 2026

Le RC Lens étouffe l’affaire Todibo

Le visage fermé, Jean-Clair Todibo n’avait pas caché sa frustration au moment de quitter la pelouse face à Lille. Le défenseur lensois, qui souhaitait visiblement aller au bout de la rencontre et enchaîner les 90 minutes, n’a pas compris son remplacement. Son expression, mais aussi les mots qu’il semblait prononcer au moment de rejoindre le banc, ont alimenté les commentaires après cette défaite dans le derby.

Pour autant, pas question de parler d’un malaise entre le joueur et le RC Lens. Selon les informations communiquées par le club à L’Équipe, tout est très vite rentré dans l’ordre. La réaction de Todibo aurait simplement traduit une « frustration logique de compétiteur ». Un épisode qui ne semble donc pas avoir provoqué de tensions durables au sein du groupe artésien.

Le RC Lens doit retrouver son intensité avant Côme

Cette mise au point intervient dans un contexte sportif plus préoccupant. Face au LOSC, les Sang et Or ont affiché un visage particulièrement décevant, avec une intensité et un engagement rarement aussi faibles sous l’ère de Cahuzac. Même la lourde défaite concédée à Bruges en Ligue des champions (0-3, le 21 octobre) n’avait pas donné cette impression sur l’ensemble de la rencontre, les Lensois ayant notamment largement dominé la première période.

Avant le rendez-vous face à Côme, le RC Lens doit donc rapidement remettre les ingrédients nécessaires pour retrouver son niveau habituel. Du côté de Todibo, l’épisode du remplacement semble déjà derrière lui. Reste désormais à transformer cette frustration individuelle en énergie collective. Car c’est bien une réaction de toute l’équipe qui sera attendue pour la prochaine échéance.