L’arbitre allemand Felix Zwayer (45 ans) a été officiellement désigné par l’UEFA pour encadrer la rencontre de la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions entre Villarreal et le PSG (21h). Un bon présage pour les Parisiens.

Le PSG a peut-être reçu un petit coup de pouce avant son déplacement en Espagne. À quelques heures de retrouver Villarreal en Ligue des champions, le club de la capitale connaît désormais l’identité de l’arbitre désigné par l’UEFA.

Le PSG réussit toujours avec Felix Zwayer

L’Allemand Felix Zwayer dirigera cette rencontre de la quatrième journée de la phase de ligue, programmée ce mardi soir à 21h. À 45 ans, l’arbitre allemand possède une solide expérience du football européen. Avec 267 rencontres dirigées en Bundesliga et déjà 43 matches de Ligue des champions à son actif, il fait partie des officiels habitués aux grandes affiches. Mais c’est surtout son historique avec le PSG qui attire l’attention. En effet, Paris n’a jamais connu la défaite lorsque Felix Zwayer était au sifflet en Ligue des champions. En quatre confrontations, les Rouge et Bleu ont enregistré trois victoires et un match nul. Un bilan particulièrement positif que Luis Enrique ne pourra évidemment pas considérer comme une garantie de succès, mais qui constitue un joli clin d’œil avant ce rendez-vous européen.

Les souvenirs parisiens avec l’arbitre allemand sont plutôt heureux. Le premier remonte au 24 octobre 2018, lorsque le PSG avait partagé les points avec Naples (2-2) en phase de groupes. Quatre ans plus tard, les Parisiens avaient largement dominé le Maccabi Haïfa (7-2), le 25 octobre 2022. Plus récemment, Felix Zwayer était également présent lors de la demi-finale retour de Ligue des champions contre Arsenal, le 7 mai 2025. Le PSG avait remporté cette rencontre (2-1), validant ainsi sa qualification pour la finale de la compétition. Enfin, le 26 novembre 2025, l’arbitre allemand avait dirigé le spectaculaire succès parisien contre Tottenham (5-3). Quatre matches, trois victoires et un nul : les statistiques plaident clairement en faveur du club français. Une série que les hommes de Luis Enrique espèrent évidemment prolonger sur la pelouse de Villarreal.

Villarreal a moins de réussite avec l’arbitre allemand

Du côté espagnol, le bilan est nettement moins réjouissant. Villarreal n’a croisé Felix Zwayer qu’une seule fois en Ligue des champions. Cette rencontre remonte à septembre 2021, lors d’un déplacement à Old Trafford pour affronter Manchester United. Le Sous-Marin jaune avait longtemps résisté aux Anglais avant de finalement s’incliner dans les dernières secondes sur un but de Cristiano Ronaldo (2-1). Un mauvais souvenir que les Espagnols aimeraient certainement effacer.

Attention toutefois à ne pas accorder trop d’importance à ces statistiques : l’arbitre ne décide évidemment pas du résultat d’une rencontre. Mais à l’heure d’aborder un déplacement européen potentiellement compliqué, le PSG peut au moins se réjouir de retrouver un officiel avec lequel son historique est particulièrement favorable. Luis Enrique dispose donc d’un petit motif de satisfaction supplémentaire avant ce rendez-vous. Reste désormais à ses joueurs de faire parler leur football pour transformer ce bon présage en une nouvelle victoire européenne.