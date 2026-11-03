RC Lens : Cahuzac règle la polémique Todibo et annonce une bonne nouvelle avant Côme

Le coach du RC Lens, Yannick Cahuzac, faisait face ce mardi aux médias à la veille du match de Ligue des Champions contre Côme.

Le RC Lens reçoit ce mercredi (21h) Côme, à l’occasion de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Actuellement 27es du classement avec une victoire et deux défaites en trois rencontres, les Sang et Or tenteront de décrocher leur deuxième succès européen de la saison afin de se relancer dans la course aux barrages et de se rapprocher du Top 24. À la veille de ce rendez-vous important, Yannick Cahuzac a fait le point sur l’état de son effectif et la situation de Jean-Clair Todibo.

Pas d’autres absents dans les rangs lensois avant Côme !

Présent ce mardi en conférence de presse, l’entraîneur du RC Lens a d’abord donné des nouvelles de ses joueurs blessés. Et la situation n’a pas vraiment évolué à l’infirmerie lensoise. « Toujours le même point niveau médical : Odsonne Édouard, qui est revenu de son intervention, Maik Nawrocki, qui suit son processus de réathlétisation, Abdallah Sima pareil. Ils sont dans ce qu’on avait prévu. Sinon, j’ai tout mon groupe à disposition », a expliqué Yannick Cahuzac.

Odsonne Édouard, Maik Nawrocki, Abdallah Sima, mais également Ismaëlo Ganiou, que Yannick Cahuzac n’a pas mentionné, manqueront la réception de Côme, tandis que le reste du groupe sera disponible pour cette quatrième journée de Ligue des Champions. Une nouvelle plutôt rassurante pour le technicien lensois, qui pourra s’appuyer sur la majorité de ses joueurs pour tenter de renouer avec la victoire sur la scène européenne.

Cahuzac répond sur le cas Todibo

Yannick Cahuzac a également été interrogé sur la situation de Jean-Clair Todibo, qui commence à enchaîner les titularisations depuis plusieurs semaines. Titulaire vendredi dernier lors du derby perdu face au LOSC (1-0), le défenseur français avait été remplacé dès la 62e minute, une décision qu’il avait visiblement accueillie avec incompréhension. Une sortie précoce qui semble toutefois s’expliquer par la gestion de son état physique, alors que le joueur prêté par West Ham n’a pas encore totalement terminé son processus de réathlétisation.

« Jean-Clair Todibo est encore dans un processus de réathlétisation, qui passe par le terrain, par le fait de pouvoir enchaîner. Je ne sais pas s’il est à 100 %, mais en tout cas il avance », a confié Yannick Cahuzac. Ces déclarations laissent ainsi penser que l’entraîneur lensois avait préféré préserver son défenseur face au LOSC, plutôt que de prendre le risque de le laisser disputer l’intégralité de la rencontre. Malgré sa frustration apparente au moment de quitter la pelouse, Jean-Clair Todibo doit donc encore retrouver sa pleine condition physique. Reste désormais à savoir si Yannick Cahuzac lui accordera davantage de temps de jeu ce mercredi face à Côme, alors que le RC Lens tentera de se relancer en Ligue des Champions.