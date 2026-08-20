Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Mis à l’écart par Luis Enrique, Bradley Barcola (23 ans) se rapproche lentement mais sûrement d’un transfert à Liverpool sur ce mercato.

Le dossier Bradley Barcola est clairement en train de bouger au PSG. Alors que l’ailier français de 23 ans n’entre plus vraiment dans les plans de Luis Enrique, Liverpool continue de pousser pour l’attirer en Premier League.

Le PSG réclame désormais 140 M€ pour Barcola

Et selon les dernières informations d’Abdellah Boulma, le PSG aurait revu ses exigences à la baisse.Les discussions se poursuivent entre les deux clubs. Les échanges seraient même réguliers, signe que Liverpool ne considère pas le dossier comme secondaire. Surtout, les Reds auraient déjà obtenu un accord de principe avec le joueur concernant les bases de son futur contrat. La priorité de Barcola serait ainsi clairement identifiée : rejoindre Liverpool. Un élément forcément important alors que le PSG doit désormais arbitrer entre ses exigences financières et la volonté du joueur.

C’est probablement l’information la plus importante du dossier. Selon Abdellah Boulma, les attentes parisiennes se situeraient désormais autour de 140 millions d’euros. Une somme évidemment considérable, mais qui marque surtout une évolution spectaculaire par rapport aux exigences affichées en début de mercato. Le PSG réclamait alors environ 170 millions d’euros pour accepter de discuter d’un départ de son international français. En quelques semaines, la barre aurait donc déjà été abaissée de 30 millions d’euros.

Le PSG commence-t-il à craquer ?

Cette évolution peut difficilement passer inaperçue. Si Paris accepte désormais d’écouter sérieusement une offre autour de 140 millions d’euros, cela montre que le club semble progressivement se résoudre à l’idée d’un départ. La situation sportive de Barcola, mis à l’écart par Luis Enrique, joue évidemment un rôle important. Le PSG ne semble plus vouloir conserver à tout prix un joueur dont l’avenir dans le projet parisien paraît de plus en plus incertain.

Pour Liverpool, le contexte est donc particulièrement favorable. Les Reds savent que Barcola souhaite les rejoindre et que le PSG semble progressivement revoir ses prétentions. Il reste évidemment à trouver un accord financier définitif entre les deux clubs. Mais avec un joueur déjà convaincu par le projet anglais et un prix qui commence à se rapprocher d’une zone plus accessible pour Liverpool, tous les voyants semblent désormais au vert. Le PSG voulait 170 millions d’euros. Il en réclamerait désormais 140. Et si cette tendance se confirme, Liverpool pourrait bien finir par avoir gain de cause pour Bradley Barcola.