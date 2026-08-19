PSG – Stade Rennais : le verdict est déjà tombé !

Initialement prévu dimanche soir au Parc des Princes, le match entre le PSG et le Stade Rennais va finalement être inversé et se disputer au Roazhon Park.

Comme nous vous l’avons relayé plus tôt ce mercredi, la tenue du match de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais au Parc des Princes était sérieusement compromise. La pelouse de l’enceinte parisienne, fortement détériorée par la canicule, était jugée impraticable. Deux solutions étaient alors envisagées : un report de la rencontre ou son inversion.

PSG – Rennes finalement au Roazhon Park !

C’est finalement la deuxième option qui va être retenue. Selon les informations de L’Équipe, PSG – Stade Rennais va être inversé et se disputera donc au Roazhon Park ce dimanche (20h45). Les Rennais débuteront ainsi leur saison de Ligue 1 devant leur public plutôt qu’au Parc des Princes.

En conséquence, le match retour devrait également être inversé et se disputer à Paris. Un changement de dernière minute qui oblige désormais le Stade Rennais à s’organiser rapidement pour accueillir le champion de France dès la première journée.