PSG Mercato : accord trouvé pour un départ, ce n’est pas Barcola

Le PSG tient un nouvel accord pour le départ d’un de ses jeunes joueurs. Yoram Zague devrait rejoindre Pafos, à Chypre, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.

Le mercato du PSG continue de s’animer, et cette fois, c’est un jeune Titi parisien qui se rapproche de la sortie. Selon les informations du Parisien, le club de la capitale a trouvé un accord avec Pafos pour le prêt de Yoram Zague, avec une option d’achat. Le latéral droit de 20 ans devrait ainsi poursuivre sa progression loin de Paris.

Yoram Zague va découvrir Chypre

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2028, Yoram Zague devrait être prêté pour une saison au club chypriote. Cette nouvelle étape intervient après une année 2025-2026 particulièrement mouvementée pour le défenseur.

Formé au Paris Saint-Germain depuis ses 13 ans, Zague avait d’abord rejoint le FC Copenhague à l’été 2025 avec une option d’achat. Son aventure danoise avait toutefois été interrompue prématurément en janvier 2026. Le jeune défenseur avait ensuite été prêté à Eupen, en Belgique, sans option d’achat, jusqu’à la fin de la saison.

Une nouvelle chance de s’imposer

Avec ce départ vers Pafos, le PSG offre donc à son jeune latéral une nouvelle occasion d’accumuler du temps de jeu et de se mettre en valeur. L’objectif sera désormais de réaliser une saison convaincante à Chypre, alors que l’option d’achat pourrait permettre au club parisien de trouver une issue définitive au dossier.

À Pafos, Yoram Zague retrouvera notamment David Luiz, ancien défenseur du PSG qui évolue dans le club chypriote depuis l’année dernière.

Et contrairement aux dossiers qui agitent actuellement le marché parisien, ce départ ne concerne donc pas Bradley Barcola, annoncé proche de Liverpool. C’est donc bien Yoram Zague qui se rapproche d’un nouveau challenge à l’étranger.