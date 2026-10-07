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FRANCE

RC Lens : mauvaise nouvelle pour Odsonne Edouard avant l’OL 

Par Bastien Aubert - 7 Oct 2026, 10:20
Odsonne Edouard (RC Lens)

Odsonne Edouard (28 ans) a été rattrapé par le col avant le choc entre le RC Lens et l’OL en ouverture de la 6e journée de Ligue 1 (vendredi, 20h45).

L’équipe de France Espoirs a frappé fort face à la Suisse. Les Bleuets se sont largement imposés hier sur le score de 7-1, avec notamment un triplé de Mathys Tel.

Édouard doit partager son plus beau record

Une prestation XXL pour l’attaquant de Tottenham, qui a profité de cette rencontre pour faire une belle opération au classement des meilleurs buteurs de l’histoire moderne de l’équipe de France Espoirs. Avec désormais 17 réalisations sous le maillot des Bleuets, Mathys Tel rejoint tout simplement Odsonne Édouard à la première place de ce classement.

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L’attaquant du RC Lens détenait seul cette référence depuis son passage avec les Espoirs. Il doit désormais partager ce record avec Tel, qui a profité de sa performance contre la Suisse pour atteindre les 17 buts. Une petite déception pour Odsonne Édouard, même si le principal concerné peut évidemment mesurer la portée de son parcours avec les Bleuets. 

Un record à défendre dès le retour en club ?

Tel, lui, ne cachait pas sa satisfaction après avoir rejoint l’attaquant lensois. « Mon frère me saoulait depuis des mois avec ça », a souri le joueur, qui avait visiblement ce record dans un coin de sa tête. Cette actualité est intervenue à trois jours d’un rendez-vous important pour le RC Lens

Les Sang et Or accueillent l’OL vendredi soir à Bollaert, en ouverture de la 6e journée de Ligue 1 (20h45). Après cette trêve internationale, Odsonne Édouard va donc retrouver le quotidien du RC Lens avec un objectif clair : continuer à être performant avec son club et, pourquoi pas, battre des nouveaux records au fil de la saison en cours. 

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