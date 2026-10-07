Grégory Lorenzi en dit plus sur la fameuse réunion réclamée par Bruno Geensio auprès des dirigeants de l’OM après la défaite contre le PSG avant la trêve (1-2).

La défaite face au PSG avant la trêve internationale (1-2) a provoqué une vive réaction en interne à l’OM. Bruno Genesio, pourtant réputé pour son calme, n’aurait pas hésité à hausser le ton après cette rencontre.

Genesio a fait passer ses messages à l’OM

Dans L’Équipe, Grégory Lorenzi est revenu sur cette fameuse réunion réclamée par Bruno Genesio après la défaite contre le PSG. Le directeur sportif marseillais assure que l’entraîneur olympien n’est pas toujours aussi calme que son image peut le laisser penser. « On dit que Bruno est un calme. Pas forcément. Il est capable de dire des choses, et ça a bougé un peu dans le vestiaire après Paris (1-2) », explique Lorenzi. Le technicien aurait donc profité de cette rencontre pour faire passer plusieurs messages à son groupe. Grégory Lorenzi reconnaît également qu’il peut lui-même intervenir lorsqu’il estime qu’un joueur doit être recadré.

Après la rencontre face au PSG, Bruno Genesio a également souhaité échanger avec les dirigeants de l’OM afin de faire le point sur les premières semaines de compétition. « Après le PSG, il s’agissait d’analyser les premiers matches avec les dirigeants », précise Lorenzi. Plusieurs problèmes ont notamment été identifiés. Si l’OM parvient à se procurer de nombreuses occasions, l’équipe concède également trop de situations, notamment lors des phases de transition. « On se créait beaucoup d’occasions, mais on en concédait beaucoup en transition, avec un bloc assez haut. Ça nous a interpellés », détaille le directeur sportif.

L’OM doit apprendre à mieux gérer ses matches

Autre constat dressé en interne : l’OM semble parfois manquer de rythme sur la durée d’une rencontre. « On manque de rythme, on fait de bonnes choses mais on flanche au bout d’une heure », reconnaît Grégory Lorenzi. Pas question pour autant de bouleverser complètement l’équipe. Le contexte financier et les contraintes de l’effectif ne permettent pas de repartir de zéro. L’objectif est donc plutôt de corriger certains défauts tout en conservant les principes qui fonctionnent.

« On ne va pas révolutionner l’effectif parce qu’on ne peut pas le faire. Il faut accentuer les choses qu’on fait bien, tout en évitant de s’exposer », conclut Lorenzi. Après la défaite contre le PSG, Bruno Genesio et ses dirigeants ont donc clairement identifié les axes de progression. Reste désormais à voir si les messages passés en interne porteront leurs fruits sur le terrain.