Directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi sait comment renforcer l’effectif de Bruno Genesio.

Grégory Lorenzi est conscient que l’OM doit rapidement retrouver de la stabilité sur le plan sportif. Alors que l’effectif ne pourra pas être profondément remodelé dans l’immédiat, le dirigeant marseillais veut miser sur une autre approche pour permettre à Bruno Genesio de relancer la machine.

Repenser le recrutement de l’OM

Dans L’Équipe, Grégory Lorenzi a expliqué que la solution passera d’abord par une évolution du modèle marseillais. « On a hérité d’un effectif qui est ce qu’il est, la solution passera par nous. À nous d’améliorer les choses sur le terrain. Comme on ne peut pas changer l’effectif, il faut s’adapter », a expliqué le directeur sportif. Pour Lorenzi, l’OM doit notamment davantage s’appuyer sur sa formation et modifier sa politique de recrutement.

L’objectif serait de cibler des marchés moins coûteux, tout en travaillant davantage dans l’anticipation afin d’éviter les opérations réalisées dans l’urgence. Une stratégie qui pourrait permettre à Marseille de construire progressivement un effectif plus cohérent, sans nécessairement dépendre de grosses dépenses sur le marché des transferts.

« On est quand même l’OM »

Grégory Lorenzi compte également sur l’attractivité naturelle du club pour avancer sur certains dossiers. « On est quand même l’OM. Quand on parle à un agent ou un joueur, ça attire. Ce n’est pas parce qu’on ne peut pas aujourd’hui qu’on ne pourra pas demain », rappelle-t-il. Le dirigeant estime ainsi que Marseille doit continuer à travailler sur plusieurs pistes, même lorsque les conditions financières ne permettent pas immédiatement de conclure une opération.

Pour lui, le modèle économique du club doit surtout être suffisamment solide pour ne pas dépendre uniquement des résultats sportifs ou d’une qualification européenne. Lorenzi évoque également un important travail effectué en interne pour réduire les dépenses. Le staff a notamment été réduit par rapport à la saison précédente et le club étudie différentes solutions concernant sa masse salariale.

L’OM veut maîtriser ses dépenses

« Si on doit attendre les droits télé ou une qualification européenne pour faire un budget, c’est la mauvaise direction. On doit avoir une réflexion sur une construction différente de l’effectif », poursuit-il. L’idée est donc claire : l’OM veut construire un modèle capable de fonctionner sur la durée, tout en conservant la capacité de réaliser un effort lorsqu’un véritable besoin est identifié.

« Je veux que ce soit efficace. On ne va pas prendre des gens pour prendre des gens. S’il y a un besoin, on va faire l’effort », conclut Lorenzi. Pour Bruno Genesio et son staff, la priorité reste désormais de tirer le meilleur de l’effectif actuel. En parallèle, Grégory Lorenzi travaille déjà sur une nouvelle méthode qui pourrait progressivement transformer le visage de l’OM.