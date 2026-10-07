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FRANCE

FC Barcelone : le PSG aussi a participé à la retraite internationale de Messi 

Par Bastien Aubert - 7 Oct 2026, 10:40
Lionel Messi

Lionel Messi (39 ans) a mis fin à sa carrière internationale la nuit dernière à l’occasion d’un dernier match avec l’Argentine (3-0). Le PSG ne l’a pas oublié. 

Lionel Messi a officiellement tourné une nouvelle page de son immense histoire avec l’Argentine. Pour sa dernière apparition sous le maillot de l’Albiceleste, la légende argentine a une nouvelle fois marqué les esprits face au Bénin, avec une victoire 3-0 au Monumental de Buenos Aires.

Messi soigne sa sortie avec l’Argentine

Devant un public entièrement acquis à sa cause, Lionel Messi a offert une dernière soirée mémorable aux supporters argentins. Le capitaine de l’Albiceleste a participé aux trois buts de son équipe, avec un but et deux passes décisives. Une soirée forcément particulière pour le septuple Ballon d’Or, qui a désormais refermé le chapitre de sa carrière internationale avec l’Argentine.

Les hommages n’ont d’ailleurs pas tardé à arriver après cette dernière rencontre. Parmi les clubs à avoir salué Lionel Messi figure notamment le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a publié un message sur ses réseaux sociaux pour rendre hommage à son ancien joueur. « La fin d’un chapitre inoubliable avec l’Argentine. Profite bien, Leo », a écrit le PSG.

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Le PSG n’a pas oublié son ancienne star

Un message sobre adressé à celui qui a porté le maillot parisien entre 2021 et 2023. Durant ses deux saisons au club, l’ancienne star du FC Barcelone aura notamment remporté deux titres de champion de France et marqué 32 buts en 75 rencontres toutes compétitions confondues.

Après avoir définitivement refermé son histoire avec l’Argentine, la Pulga continue donc de recevoir les hommages du monde du football, et notamment celui du PSG, où son passage restera forcément particulier.

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