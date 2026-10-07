En pleine reprise de Ligue 2, avec la préparation de la venue de Rodez ce samedi (20h), l’ASSE prépare déjà l’avenir du club forézien.

Les dirigeants de l’ASSE ne laissent rien au hasard et travaillent déjà sur l’avenir. Selon Poteaux Carrés, le club forézien a d’ores et déjà sécurisé l’arrivée d’un jeune talent francilien pour 2027.

L’ASSE anticipe déjà pour 2027

L’été dernier, l’ASSE a obtenu un Accord de Non Sollicitation concernant Magassa El Hadj Housseine. Un premier engagement qui permet aux Verts de préparer sereinement l’arrivée du jeune milieu de terrain au sein de leur centre de formation. Né en 2012, le joueur évolue actuellement au Racing, après avoir été formé à l’ES Sartrouville. Un profil qui a rapidement attiré l’attention du club stéphanois, notamment grâce au travail de son réseau de recrutement en Île-de-France.

Repéré par un scout de l’ASSE

Dans ce dossier, Jean-Claude Anquetil a joué un rôle important. Le scout de l’ASSE en Île-de-France a repéré le jeune Magassa El Hadj Housseine et contribué à l’avancée du dossier. Une nouvelle illustration de la volonté des Verts de miser sur la détection de jeunes talents et d’anticiper plusieurs années à l’avance leurs futures intégrations au centre de formation.

Direction L’Étrat en juillet 2027

Magassa El Hadj Housseine devra encore patienter avant de rejoindre officiellement les installations stéphanoises. Son arrivée au centre de formation de L’Étrat est programmée pour juillet 2027. L’ASSE prépare donc déjà la génération de demain, alors même que l’équipe professionnelle poursuit actuellement sa saison en Ligue 2. Une stratégie de long terme qui doit permettre aux Verts de continuer à renforcer leur formation avec des joueurs identifiés très tôt par leur cellule de recrutement.