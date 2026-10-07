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FRANCE

ASSE : un faux Zinédine Zidane démasqué chez les Verts ! 

Par Bastien Aubert - 7 Oct 2026, 12:40
Zinédine Zidane

Un faux clone de Zinédine Zidane se cache dans les rangs de l’ASSE. 

Après avoir rejoint Cadiz cet été, Moueffek a dû patienter avant de pouvoir réellement lancer son aventure espagnole. Arrivé blessé, l’ancien milieu de terrain de l’ASSE était notamment resté sur le banc lors des deux dernières rencontres.

Moueffek, « le Zidane de La Viña »

Mais pour sa première apparition sous ses nouvelles couleurs, le Stéphanois n’a pas perdu de temps. Entré à la 55e minute face à Leganes, samedi, lors de la 8e journée de LaLiga 2, Moueffek a immédiatement pesé sur la rencontre. Cadix s’est largement imposé (4-0) et le milieu de terrain a participé directement à la victoire avec un but et une passe décisive. Une première particulièrement réussie pour l’ancien joueur de l’ASSE.

Forcément, cette prestation n’est pas passée inaperçue en Espagne. Sur les réseaux sociaux, les supporters et observateurs de Cadix se sont rapidement enthousiasmés pour les débuts de Moueffek. Le journaliste espagnol Carlos Sacaluga, de La Voz de Cádiz, est même allé jusqu’à lui attribuer un surnom particulièrement prestigieux : « Aïmen Moueffek, el Zidane de la Viña ». Une référence à Zinédine Zidane, mais aussi au quartier emblématique de La Viña, à Cadix. Une formule évidemment très flatteuse, qui traduit surtout l’impression laissée par le milieu de terrain lors de sa première apparition.

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Les supporters de l’ASSE pas vraiment convaincus

Cette comparaison avec le légendaire numéro 10 français a toutefois été soumise au vote des internautes par But!. La question était simple : « Comprenez-vous la comparaison en Espagne entre Moueffek et Zidane ? » Et la réponse est sans appel. Seuls 12,7 % des votants comprennent cette comparaison, tandis que 87,3 % répondent par la négative.

De quoi rapidement « démasquer » le prétendu clone de Zidane à l’ASSE. Pour autant, Moueffek dispose désormais d’un premier argument concret pour séduire les supporters de Cadix : un but et une passe décisive pour ses débuts. À lui de confirmer dans les prochaines semaines.

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