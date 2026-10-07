Le RC Lens profite de la fin de la trêve internationale pour renforcer le staff de son équipe première.

C’est désormais officiel : Vincent Carlier intègre le staff de l’équipe première du RC Lens en qualité d’entraîneur adjoint auprès de Yannick Cahuzac.

Carlier rejoint Cahuzac sur le banc du RC Lens

Arrivé au Racing en 2022, le technicien de 46 ans connaît déjà parfaitement l’environnement artésien. Jusqu’ici à la tête de la réserve, il travaillait également au quotidien avec le groupe professionnel, ce qui facilite forcément sa nouvelle prise de fonctions. Son profil constitue également un véritable atout pour le staff lensois. Ancien défenseur professionnel, Carlier a notamment porté les maillots de Troyes, Angers et Nîmes et disputé 208 rencontres chez les professionnels.

Après sa carrière de joueur, Vincent Carlier s’est naturellement tourné vers la formation. Il a notamment dirigé plusieurs équipes de jeunes à Nîmes puis à l’ESTAC avant de rejoindre le RC Lens. Depuis quatre saisons, il participe au développement des jeunes talents de la Gaillette. Une expérience qui lui permet aujourd’hui de franchir un nouveau cap en intégrant définitivement l’encadrement de l’équipe première.

Mesloub prend les commandes du Groupe Élite

Pour Cahuzac, cette promotion permet donc de renforcer son staff avec un technicien qui connaît déjà les joueurs, les méthodes du club et les exigences de l’environnement professionnel.Cette promotion entraîne forcément une réorganisation au sein du Groupe Élite lensois. Walid Mesloub, qui était jusqu’ici l’adjoint de Vincent Carlier, prend désormais les commandes de l’équipe jusqu’à la fin de la saison.

Il sera accompagné dans cette mission par Anthony Rogie, lui aussi issu de la formation du RC Lens. Le RC Lens réalise donc un double mouvement en interne : Vincent Carlier rejoint le staff de Yannick Cahuzac tandis que le Groupe Élite se réorganise autour de Walid Mesloub et Anthony Rogie. Après quatre saisons consacrées au développement des jeunes Sang et Or, Carlier franchit ainsi une nouvelle étape dans son aventure lensoise.