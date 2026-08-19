Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Courtisé par le PSG mai surtout le FC Barcelone au mercato, Julian Alvarez (Atlético Madrid, 26 ans) ne signera dans aucun des deux clubs cet été.

Le feuilleton Julian Alvarez semble toucher à sa fin. Courtisé par le PSG mais surtout par le FC Barcelone, l’attaquant argentin de l’Atlético Madrid ne devrait finalement rejoindre aucun des deux clubs cet été.

Alvarez, c’est terminé pour le Barça

Alors qu’un dernier espoir subsistait encore autour de l’international argentin, le dossier serait désormais quasiment fermé.Cette nuit, José Alvarez, journaliste et suiveur du FC Barcelone pour El Chiringuito, a apporté de nouvelles informations particulièrement fortes sur le dossier.

Généralement bien informé sur l’actualité du club catalan, le journaliste espagnol assure que l’opération est désormais terminée à 99 %. « Julian se sent trahi. Mais aujourd’hui, j’ai pu consulter plusieurs sources impliquées dans cette opération. La conclusion est claire : j’écarte la signature d’Alvarez pour le Barça », a-t-il expliqué. Selon José Alvarez, le problème ne serait pas uniquement financier.

Un problème d’égos entre le Barça et l’Atlético

Le journaliste évoque surtout un blocage entre les différentes parties. « On m’a expliqué ce qu’il s’est passé. On me dit que le transfert ne se fera pas à 99 % à cause d’égos, plus qu’un problème d’argent », assure-t-il. Une situation particulièrement frustrante pour le FC Barcelone, qui aurait tenté de faire avancer les négociations avec l’Atlético Madrid.

Mais le club madrilène n’aurait jamais véritablement accepté d’écouter les propositions catalanes. « Il y a une partie, l’Atlético, qui a toujours refusé d’écouter une autre, le Barça », poursuit José Alvarez. Julian Alvarez se retrouverait ainsi dans une situation particulièrement délicate.

Alvarez se sent trahi

Le joueur aurait pourtant déjà fait ce qu’il pouvait pour permettre à l’opération d’avancer. « On me dit aussi que Julian ne peut plus rien faire de plus », explique le journaliste espagnol. Une phrase qui en dit long sur l’impasse actuelle. Alvarez serait même particulièrement déçu par la tournure prise par le dossier. Le sentiment de trahison évoqué par José Alvarez laisse entendre que l’attaquant argentin espérait réellement pouvoir rejoindre Barcelone cet été.

Face à ce blocage, le FC Barcelone aurait désormais commencé à explorer d’autres solutions pour renforcer son attaque. « Le Barça commence à chercher des alternatives », confirme José Alvarez. Le club catalan ne souhaiterait donc plus perdre de temps sur un dossier qui semble désormais quasiment impossible à boucler. Et le journaliste affirme que plusieurs représentants seraient déjà en train de se rapprocher du Barça. « Je peux vous dire que des agents très importants, qui ont des attaquants très importants, ont réservé des chambres d’hôtel à Barcelone », révèle-t-il. Une formule qui laisse clairement entendre que le Barça prépare déjà un plan B.