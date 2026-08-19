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PSG Mercato : il lui a fait des misères, Luis Enrique relance ce buteur de L1 !

Par Bastien Aubert - 19 Août 2026, 07:40
Folarin Balogun (AS Monaco)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Le PSG a repris contact avec Folarin Balogun (AS Monaco, 25 ans) en vue d’une arrivée avant la fin du mercato estival. 

Le PSG pourrait encore réserver une surprise dans le secteur offensif. Alors que le mercato entre dans sa dernière ligne droite, le club de la capitale continue d’étudier plusieurs profils pour renforcer son attaque. Parmi les pistes désormais relancées figure celle menant à Folarin Balogun. L’attaquant américain de 25 ans serait de nouveau dans le viseur parisien.

Le PSG reprend contact pour Balogun

Selon PSG Inside Actus, Paris avait déjà pris des renseignements sur la situation de Folarin Balogun au mois de juillet. Le dossier n’avait toutefois pas réellement avancé à ce moment-là. La situation pourrait désormais évoluer. Le PSG, qui entretiendrait de très bonnes relations avec l’AS Monaco, souhaiterait sonder à nouveau le club de la Principauté afin de connaître les conditions d’une éventuelle opération. Le profil de Balogun serait particulièrement apprécié en interne.

Le PSG ne devrait cependant pas se précipiter dans ce dossier. Toujours selon PSG Inside Actus, une arrivée de Balogun pourrait notamment être envisagée si un joueur offensif venait à quitter Paris dans les derniers jours du mercato. Le club parisien continuerait donc de travailler sur plusieurs options en parallèle. L’arrivée de l’ancien joueur d’Arsenal dépendrait ainsi largement de la configuration de l’effectif de Luis Enrique.

Balogun a déjà fait souffrir le PSG

Si le profil de Balogun plaît autant à Paris, ses performances face au club de la capitale ne sont certainement pas étrangères à cet intérêt. La saison dernière, l’attaquant américain avait notamment posé de gros problèmes au PSG avec l’AS Monaco. En Ligue 1 comme sur la scène européenne, Balogun avait réussi à mettre la défense parisienne en difficulté grâce à sa vitesse, ses appels dans la profondeur et sa capacité à attaquer les espaces.

Sous la direction de Sébastien Pocognoli, il avait notamment semé la zizanie dans l’arrière-garde parisienne. Des prestations qui n’étaient visiblement pas passées inaperçues auprès de Luis Enrique.L’entraîneur espagnol avait d’ailleurs reconnu après certaines confrontations les difficultés posées par l’attaquant monégasque. Quelques mois plus tard, le PSG pourrait donc envisager de faire passer Balogun de l’autre côté.

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