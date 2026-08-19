La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Le PSG pourrait finalement vendre Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye pour une somme de 175 millions d’euros à Liverpool.

Le PSG pourrait bien réaliser une opération XXL dans les dernières semaines du mercato. Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye seraient désormais susceptibles de rejoindre Liverpool contre une enveloppe totale de 175 millions d’euros.

Liverpool toujours à l’affût

Selon Romain Collet-Gaudin, journaliste de Winamax, le PSG serait désormais disposé à accepter une proposition de 175 M€ de la part des Reds pour les deux joueurs. « Le PSG ok pour vendre Barcola et Mbaye pour une somme de 175 M€ à Liverpool », indique-t-il. Une information qui confirme que le dossier Barcola est en train de prendre une nouvelle dimension. Liverpool fait partie des clubs les plus actifs sur le dossier Bradley Barcola depuis plusieurs semaines.

L’ailier français aurait déjà donné son accord contractuel aux Reds en cas de départ du PSG. Le club anglais doit désormais convaincre Paris de revoir ses exigences financières afin de boucler l’opération. Avec Ibrahim Mbaye dans le même package, l’opération pourrait atteindre une somme particulièrement impressionnante. 175 millions d’euros pour deux joueurs représenteraient une rentrée financière considérable pour le PSG.

Arsenal n’a pas dit son dernier mot

Mais Liverpool n’est pas forcément assuré de rafler la mise. Romain Collet-Gaudin apporte en effet une précision importante : « Mais attention Arsenal est toujours intéressé par Barcola ! » Les Gunners pourraient donc encore venir perturber les plans des Reds. Si Arsenal venait à transmettre une proposition importante pour Barcola, le PSG pourrait se retrouver face à un choix stratégique concernant l’avenir de son ailier. Paris dispose ainsi d’un véritable levier dans les négociations.

Bradley Barcola se retrouve depuis plusieurs jours au centre des discussions. Le Français n’a pas été épargné par les derniers événements et son avenir apparaît de plus en plus incertain. Le PSG ne semble toutefois pas disposé à le laisser partir à n’importe quel prix. Une offre de 175 M€ pour Barcola et Mbaye pourrait néanmoins changer la donne. Le départ des deux joueurs permettrait au club parisien de récupérer des moyens considérables tout en libérant plusieurs places dans son secteur offensif. Une chose est certaine : avec une opération potentielle à 175 millions d’euros, le dossier Barcola-Mbaye pourrait devenir l’un des plus gros feuilletons de cette fin de mercato. Et Paris n’a peut-être pas encore rendu son dernier verdict.