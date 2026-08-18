La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Écarté par le PSG, Bradley Barcola pourrait accélérer son départ du PG sur ce mercato estival.

La situation de Bradley Barcola est en train de s’accélérer. Alors que le PSG vient de renforcer son secteur offensif avec les arrivées de Mika Godts et Ferran Torres, l’ailier français se retrouve désormais au cœur d’un véritable bras de fer entre Paris et Liverpool.

Barcola ne s’affole pas au PSG

Selon L’Équipe, le joueur, qui n’a pas participé au match contre le RC Lens, pourrait encore être écarté lors des prochaines rencontres si sa situation ne se décante pas rapidement. Assis dans les tribunes de Bollaert lors de Lens-PSG (1-0), juste devant Zinédine Zidane, futur sélectionneur des Bleus, Bradley Barcola n’a affiché aucun signe d’agacement particulier. Son entourage décrit également un joueur relativement calme malgré les événements des dernières heures.

Le Français savait notamment que sa situation pouvait devenir compliquée après les dernières décisions de Luis Enrique. À Paris, une version circule selon laquelle Barcola aurait demandé à quitter le club afin de rejoindre « un projet dans lequel il se sentirait plus important ». Son entourage dément toutefois cette interprétation. Les proches du joueur assurent simplement avoir fait savoir au PSG qu’aucune prolongation de contrat n’était envisageable. En cas de décision contraire du club, Barcola serait même prêt à rester afin d’honorer son engagement contractuel.

Liverpool prépare une nouvelle offensive

Une chose semble néanmoins claire : Bradley Barcola a déjà fait son choix. Le joueur serait d’accord contractuellement avec Liverpool depuis plusieurs semaines et souhaiterait rejoindre le club anglais en cas de départ. Les Reds ont déjà transmis une première proposition au PSG, mais celle-ci a été refusée. Liverpool ne compte toutefois pas abandonner.

Selon l’insider Abdel Hamed, une offre comprise entre 140 et 150 millions d’euros pourrait permettre de mettre tout le monde d’accord. Le club anglais aurait pourtant cherché à temporiser ces derniers jours, mais Barcola resterait une priorité pour Andoni Iraola, qui souhaiterait disposer d’un joueur capable d’attaquer les espaces. Liverpool devrait donc revenir à la charge avant la fin de la semaine.

Une mise à l’écart qui pourrait durer

De son côté, Paris conserve une position très claire. Le départ de Barcola est accepté, mais uniquement contre une proposition jugée suffisamment importante par les dirigeants parisiens. Le PSG s’attend d’ailleurs à ce que d’autres clubs anglais puissent se renseigner sur l’international français. Mais cette éventualité ne semble pas vraiment modifier la situation. L’entourage de Barcola aurait fait savoir que le joueur avait choisi Liverpool comme destination en cas de départ et qu’il n’envisageait pas de rejoindre un autre club. Les deux parties doivent donc désormais trouver un terrain d’entente.

En attendant, Bradley Barcola risque de continuer à payer les conséquences de cette situation. La mise à l’écart de l’ailier pourrait se poursuivre tant que son avenir ne sera pas réglé. Sauf si Liverpool accélère suffisamment les négociations. Car plus le temps passe, plus le scénario d’un départ vers les Reds semble prendre forme. Le PSG veut obtenir le prix qu’il estime juste, Liverpool doit améliorer son offre et Barcola, lui, semble avoir déjà choisi sa destination. Le dossier pourrait donc connaître un nouveau rebondissement dans les prochains jours.