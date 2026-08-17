PSG, RC Lens : la succession de Marquinhos fait émerger une piste en Ligue 1

Brillant lors du Trophée des champions remporté par le RC Lens face au PSG (1-0), Ismaëlo Ganiou a marqué les esprits. Le profil du défenseur central de 21 ans est désormais présenté comme une option idéale pour préparer l’après-Marquinhos à Paris, sans qu’une démarche concrète soit évoquée.

Ganiou impressionne encore face au PSG

Ismaëlo Ganiou a confirmé dimanche qu’il faudra compter sur lui cette saison. Titulaire dans la défense lensoise, l’international Espoirs français a livré une prestation de très haut niveau face aux attaquants parisiens.

Cette performance s’inscrit dans la continuité de son exercice 2025-2026. Le joueur formé au LOSC a largement participé à la deuxième place des Sang et Or en Ligue 1 ainsi qu’à leur victoire en Coupe de France. À seulement 21 ans, Ganiou affiche déjà de grandes ambitions avec le Racing.

Un profil pour préparer l’après-Marquinhos

Le compte spécialisé Espoirs du Foot estime que Luis Campos aurait tout intérêt à se pencher sur le Lensois. Son engagement, son anticipation, son aisance technique et sa capacité à se projeter correspondent aux qualités recherchées chez un défenseur du PSG.

L’analyse relayée par Foot01 présente ainsi Ganiou comme un potentiel successeur de Marquinhos. Il ne s’agit toutefois, à ce stade, que d’une suggestion : aucune offre ni même prise de contact entre Paris et Lens n’est mentionnée.

Un mercato parisien encore mouvant

Le PSG n’a pour l’instant recruté aucun défenseur central cet été. Luis Enrique dispose toujours de Marquinhos, Willian Pacho, Illia Zabarnyi, Lucas Hernandez et Lucas Beraldo dans ce secteur. D’autres dossiers agitent parallèlement le mercato parisien, notamment dans le sens des départs.

Liverpool poursuit les négociations avec le PSG pour Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye. Aucun accord n’a encore été trouvé entre les deux clubs. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2089413695017304135

Lens aura des arguments pour le retenir

Une éventuelle offensive parisienne s’annoncerait délicate. Ganiou doit encore disputer la Ligue des champions avec le RC Lens, une exposition susceptible de renforcer sa cote. Les relations entre les deux clubs pourraient également compliquer les discussions.

Le défenseur reste surtout un élément majeur du projet lensois et son avenir a déjà été clairement balisé. Sa prestation contre le PSG nourrit donc une idée séduisante, mais encore très éloignée d’un véritable dossier de mercato.