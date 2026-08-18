PSG : Tottenham hésite à miser gros sur le flop à 70 M€

Décevant depuis son arrivée au PSG, Illya Zabarnyi conserve une belle cote en Premier League. Tottenham pense au défenseur ukrainien, mais le prix réclamé par Paris pourrait rapidement refroidir les Spurs.

Tottenham se penche sur Zabarnyi

Le mercato pourrait encore réserver une porte de sortie inattendue à Illya Zabarnyi. Selon les informations de Team Talk, relayées par Foot01, Tottenham s’intéresse au défenseur central du PSG après le départ de Cristian Romero à l’Atlético de Madrid contre 40 M€.

Le club londonien n’a toutefois engagé aucune discussion concrète. Les Spurs veulent d’abord être convaincus par le niveau et l’état de confiance de l’Ukrainien avant de formuler une offre importante. Liverpool aurait également pris des renseignements au début de l’été, sans pouvoir lui garantir un temps de jeu conséquent.

Un pari à 70 M€ loin d’être rentabilisé

Recruté pour 70 M€, Zabarnyi n’a pas répondu aux attentes lors de sa première saison parisienne. Plusieurs erreurs, notamment en Ligue des champions, lui ont rapidement coûté sa place. Son passage au poste d’arrière droit n’a pas davantage convaincu, avant un retour dans un rôle de doublure en défense centrale.

L’ancien joueur de Bournemouth avait pourtant la confiance de Luis Enrique. Le technicien espagnol se montrait même particulièrement séduit par le potentiel de Zabarnyi, appelé à devenir un cadre de la défense parisienne. Une promesse qui tarde encore à se concrétiser.

Le PSG ne compte pas le brader

Malgré cet exercice décevant, Paris ne devrait pas accepter une vente au rabais. Tottenham redoute précisément la gourmandise des dirigeants parisiens, désireux de récupérer une partie significative des 70 M€ investis. Le dossier reste donc suspendu à une éventuelle grosse offre anglaise.

Liverpool poursuit également les négociations avec le PSG pour Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye. Aucun accord n’a encore été trouvé sur le prix des deux ailiers. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2089413695017304135

Un mercato parisien encore très ouvert

Cette approche intervient alors que plusieurs joueurs du PSG sont suivis en Angleterre. Dans le cas de Zabarnyi, Paris paraît désormais moins fermé à un départ, mais ne prendra pas le risque d’acter une lourde moins-value sans résistance. Tottenham devra donc trancher entre prudence et investissement massif.