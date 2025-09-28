Après la victoire contre Auxerre. L’Espagnol a salué la performance de son défenseur ukrainien.

Battu sur la pelouse de l’OM pour le Classico, le PSG s’est facilement imposé contre Auxerre (2-0) hier soir grâce à deux buts d’Illia Zabarnyi, qui a ouvert le score en première période d’une belle reprise du gauche, et de Lucas Beraldo. «C’est important de repartir de l’avant. Je suis très content d’avoir marqué mon premier but au Parc des Princes. C’était sur un coup de pied arrêté. Chaque fois que nous avons un coup de pied arrêté, c’est une occasion pour nous d’aider l’équipe et de marquer, et c’est ce que j’ai fait. On est une très bonne équipe, la meilleure équipe du monde», a commenté l’Ukrainien.

Auteur d’un bon match, Zabarnyi a reçu les félicitations de Luis Enrique. «Toutes les choses que nous avons vues de lui, on les retrouve. C’est un joueur très jeune mais avec de l’expérience, de la personnalité, on est content de l’avoir. Il a joué à un très haut niveau». En l’absence de Marquinhos, l’Espagnol se frotte manifestement les mains : Paris a vu juste en allant chercher son nouveau défenseur ukrainien à Bournemouth.