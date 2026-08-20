Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Fraîchement arrivé au PSG, Mika Godts (21 ans) peut se vanter d’avoir amené avec lui une ancienne dauphine de Miss Belgique !

Mika Godts n’est pas arrivé seul à Paris. Fraîchement présenté comme nouveau joueur du PSG, le jeune Belge a également attiré les regards en apparaissant aux côtés de sa compagne, Haifa Salem Ali, mannequin et influenceuse belge d’origine somalienne.

Godts débarque avec sa sublime compagne

Présenté au PSG ces derniers jours, Mika Godts a donc pu compter sur un soutien de taille pour ses premiers pas dans la capitale. À ses côtés, Haifa Salem Ali, ancienne candidate aux concours de beauté en Belgique, n’est pas une inconnue. Les deux amoureux se connaissent depuis l’école et leur histoire dure depuis plusieurs années. Godts avait lui-même expliqué qu’ils se connaissaient depuis leur enfance et qu’ils étaient alors ensemble depuis environ cinq ans.

Haifa Salem Ali possède également un joli parcours dans l’univers des concours de beauté. Élue Miss Limburg en 2024, elle avait ensuite participé à Miss Belgique, où elle avait terminé quatrième. Mannequin et influenceuse, elle dispose également d’une certaine visibilité sur les réseaux sociaux. Son arrivée aux côtés de Mika Godts à Paris n’est donc pas passée inaperçue.

Une ancienne dauphine de Miss Belgique

L’histoire entre Mika Godts et Haifa Salem Ali ne date clairement pas d’hier. Le couple s’est marié en juin 2025 lors d’une cérémonie islamique, le nikah. Le joueur belge avait alors évoqué leur longue histoire et leur rencontre à l’école. Une relation solide qui accompagne désormais Godts dans une nouvelle étape particulièrement importante de sa carrière.

À seulement 21 ans, Mika Godts découvre donc un nouvel environnement avec son arrivée au PSG. Le jeune joueur pourra compter sur la présence de sa compagne pour l’accompagner dans cette nouvelle aventure. Après avoir fait parler de lui sur les terrains, le Belge attire déjà l’attention en dehors du football. Et pour ses premiers jours à Paris, Godts n’est clairement pas passé inaperçu.