Le PSG ne débutera finalement pas sa saison au Parc des Princes. En raison de l’état jugé impraticable de la pelouse parisienne, l’affiche face au Stade Rennais a été déplacée au Roazhon Park. Une décision tardive qui pourrait finalement faire le bonheur des supporters bretons.

Le calendrier de Ligue 1 avait prévu une affiche PSG-Stade Rennais au Parc des Princes dimanche soir. Mais deux jours seulement avant le début de la première journée, la rencontre a été inversée.

Le Stade Rennais pourrait recevoir deux fois le PSG

La pelouse parisienne, fortement abîmée par un champignon, est devenue jaunâtre et insuffisamment praticable. La Commission des compétitions a donc décidé de déplacer la rencontre au Roazhon Park. Le Stade Rennais, prévenu seulement mardi après-midi, n’a pas vraiment eu le choix et doit désormais organiser en urgence la réception du champion de France. Cette situation pourrait d’ailleurs créer une curiosité dans le calendrier.

La Commission des compétitions n’a pas encore statué sur l’éventualité de voir Rennes recevoir à nouveau le PSG lors de la phase retour. Pour l’heure, une seule chose est certaine : le Stade Rennais commencera sa saison à domicile avec deux réceptions consécutives. Et face à un adversaire aussi prestigieux que le PSG, l’opération pourrait être particulièrement intéressante pour les supporters.

Des billets à prix réduit contre le PSG !

C’est la bonne nouvelle qui devrait faire plaisir aux supporters du SRFC. Selon L’Équipe, le Stade Rennais devrait proposer des tarifs plus bas qu’habituellement pour cette rencontre face au PSG. Une décision logique compte tenu des circonstances exceptionnelles entourant cette affiche, mais qui pourrait surtout permettre à davantage de supporters de profiter de l’événement. Le club doit désormais ouvrir la billetterie dans l’urgence et mobiliser rapidement les agents de sécurité ainsi que les différents prestataires nécessaires à l’organisation du match.

Autre dossier important pour les supporters : la tribune Mordelles. Cette tribune, habituellement animée par les ultras rennais, devait être fermée dimanche face au Mans lors de la deuxième journée. Le Stade Rennais espère désormais pouvoir maintenir son ouverture pour accueillir le PSG. Un enjeu important pour l’ambiance du Roazhon Park, alors que les supporters pourraient vivre une soirée totalement différente de celle initialement prévue.

Une soirée spéciale au Roazhon Park

La pelouse rennaise, elle, est prête à accueillir cette affiche de prestige. Le changement de dernière minute représente évidemment une contrainte importante pour le Stade Rennais, mais il offre aussi une occasion exceptionnelle aux supporters.

Voir le PSG débarquer au Roazhon Park dès la première journée, avec des tarifs potentiellement plus accessibles et une tribune Mordelles qui pourrait finalement être ouverte, constitue une véritable aubaine pour les fans du SRFC. Reste désormais à savoir si cette inversion sera temporaire ou si elle aura également des conséquences sur le match retour. En attendant, Rennes s’apprête à lancer sa saison avec une affiche XXL à domicile.