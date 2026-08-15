Atlético de Madrid : Simeone boucle un gros renfort à 40 M€

L’Atlético de Madrid a officialisé l’arrivée de Cristian Romero en provenance de Tottenham. Le défenseur central argentin, priorité de Diego Simeone, s’est engagé pour cinq saisons avec les Colchoneros.

Romero s’engage jusqu’en 2031

L’Atlético de Madrid tient son nouveau patron défensif. Comme annoncé par Foot Mercato, le club madrilène a officialisé ce samedi le transfert de Cristian Romero, qui quitte Tottenham après cinq saisons passées en Angleterre.

Âgé de 28 ans, l’international argentin a signé un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031. Il ouvre ainsi un nouveau chapitre après des derniers mois plus tendus avec les Spurs, alors qu’il avait lui-même fait part de son envie de tourner la page.

Une opération à 40 M€

Fabrizio Romano précise que l’opération atteint 40 M€, bonus compris. Tottenham aurait également négocié une clause lui permettant de récupérer 15 % sur une éventuelle revente du défenseur.

Cristian Romero a signé un contrat de cinq ans avec l’Atlético de Madrid. L’opération atteint 40 M€, avec une clause de 15 % à la revente. — @FabrizioRomano https://twitter.com/FabrizioRomano/status/2088347997398528250

Le champion du monde argentin avait rejoint Madrid avec son agent dès jeudi soir afin de passer sa visite médicale. Une fois les derniers détails réglés, l’Atlético n’a pas tardé à officialiser ce renfort très attendu par son entraîneur.

La priorité défensive de Simeone

Très apprécié par Diego Simeone, Romero figurait parmi les priorités du technicien argentin pour renforcer une arrière-garde en difficulté. Les Colchoneros ont encaissé 81 buts en 61 rencontres la saison dernière, un total qui imposait une intervention durant ce mercato estival.

Romero devient la quatrième recrue de l’Atlético après Alejandro Grimaldo, Morten Hjulmand et Kang-in Lee. Avec son agressivité et son expérience du plus haut niveau, l’ancien joueur de Tottenham présente un profil parfaitement adapté aux exigences de Simeone.