À LA UNE DU 15 AOûT 2026
[13:09]OL : Galatasaray s’invite dans le bras de fer à 40 M€ !
[12:49]FC Nantes : grosse inquiétude pour Coquelin après sa sortie sur civière !
[12:29]Stade Rennais : une offre à 10 M€ accélère le grand ménage !
[12:09]ASSE, FC Nantes : les notes confirment deux dynamiques totalement opposées
[11:49]PSG : la signature à 50 M€ est désormais officielle !
[11:30]FC Barcelone : le Sporting refroidit le Barça avec un prix XXL !
[11:09]PSG Mercato : l’international espagnol est arrivé à Paris, signature en vue
[10:49]OM : un nouveau prix à 15 M€ bouscule la quête du gardien !
[10:28]RC Lens Mercato : un jeune attaquant repart chercher du temps de jeu
[10:09]PSG : le nouveau plan pour Doué pousse Paris vers un autre attaquant

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Atlético de Madrid : Simeone boucle un gros renfort à 40 M€

Par Wladimir DELCROS - 15 Août 2026, 09:27
Atlético de Madrid : Simeone boucle un gros renfort à 40 M€

L’Atlético de Madrid a officialisé l’arrivée de Cristian Romero en provenance de Tottenham. Le défenseur central argentin, priorité de Diego Simeone, s’est engagé pour cinq saisons avec les Colchoneros.

Romero s’engage jusqu’en 2031

L’Atlético de Madrid tient son nouveau patron défensif. Comme annoncé par Foot Mercato, le club madrilène a officialisé ce samedi le transfert de Cristian Romero, qui quitte Tottenham après cinq saisons passées en Angleterre.

Âgé de 28 ans, l’international argentin a signé un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031. Il ouvre ainsi un nouveau chapitre après des derniers mois plus tendus avec les Spurs, alors qu’il avait lui-même fait part de son envie de tourner la page.

Une opération à 40 M€

Fabrizio Romano précise que l’opération atteint 40 M€, bonus compris. Tottenham aurait également négocié une clause lui permettant de récupérer 15 % sur une éventuelle revente du défenseur.

Le champion du monde argentin avait rejoint Madrid avec son agent dès jeudi soir afin de passer sa visite médicale. Une fois les derniers détails réglés, l’Atlético n’a pas tardé à officialiser ce renfort très attendu par son entraîneur.

La priorité défensive de Simeone

Très apprécié par Diego Simeone, Romero figurait parmi les priorités du technicien argentin pour renforcer une arrière-garde en difficulté. Les Colchoneros ont encaissé 81 buts en 61 rencontres la saison dernière, un total qui imposait une intervention durant ce mercato estival.

Romero devient la quatrième recrue de l’Atlético après Alejandro Grimaldo, Morten Hjulmand et Kang-in Lee. Avec son agressivité et son expérience du plus haut niveau, l’ancien joueur de Tottenham présente un profil parfaitement adapté aux exigences de Simeone.

Real Madrid

Actu foot Real Madrid : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos Real Madrid : toutes les infos foot