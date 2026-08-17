À LA UNE DU 17 AOûT 2026
[22:25]LOSC, RC Lens, PSG, OM, OL : les premiers gagnants et perdants de l’été
[22:06]ASSE Mercato : le Sporting bloque une offensive pour son jeune gardien
[21:45]FC Nantes : un nouveau prétendant relance le dossier Zézé !
[21:25]ASSE Mercato : c’est confirmé pour le milieu serbe de 23 ans !
[21:05]FC Barcelone : Semaine décisive, le plan B est prêt à être activé
[20:45]ASSE : victoire, mercato, Cathro… les dossiers chauds de ce lundi
[20:26]PSG : Luis Enrique prévient Paris, la concurrence ne se limite pas à Lens
[20:05]OM : nouveau rebondissement, un quatrième transfert capote sur le gong !
[19:43]Stade Rennais : après Naples, un nouveau prétendant passe à l’action
[19:23]ASSE, RC Lens : la concurrence s’emballe pour un espoir anglais de Bournemouth

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : c’est confirmé pour le milieu serbe de 23 ans !

Par Louis Chrestian - 17 Août 2026, 21:25
ASSE Mercato : c’est confirmé pour le milieu serbe de 23 ans !

Le départ d’Igor Miladinovic, attendu depuis plusieurs jours, est désormais officiel. L’ASSE a annoncé ce lundi le prêt de son milieu de terrain au Partizan Belgrade, avec une option d’achat.

Miladinovic prêté jusqu’en 2027

On vous en parlait un peu plus tôt ce lundi : Igor Miladinovic était bien sur le point de quitter l’ASSE. Le dossier a depuis connu son épilogue, le club stéphanois ayant officialisé son prêt au Partizan Belgrade jusqu’à la fin de la saison 2026-2027.

« L’ASSE et le Partizan Belgrade ont trouvé, ce lundi, un accord pour le prêt avec option d’achat d’Igor Miladinović jusqu’à la fin de saison 2026/2027 », indique le communiqué des Verts, relayé par En Vert et Contre Tous.

Un compromis trouvé avec le Partizan

Les discussions ont visiblement été animées avant cet accord. L’ASSE aurait initialement demandé 1,7 M€, avant de revoir ses exigences à la hausse et de réclamer 2,3 M€. Les deux clubs ont finalement opté pour un prêt assorti d’une option d’achat.

L’entrejeu stéphanois continue de se vider

Arrivé de Cukaricki en 2024, Miladinovic avait d’abord surtout évolué avec la réserve avant de gagner du temps de jeu. Auteur d’un joli but contre Reims, il avait ensuite perdu sa place après plusieurs erreurs dans le sprint final.

Renforcée par Jakob Breum, Aron Csongvai et Tamar Svetlin, avec également le replacement de Maxime Bernauer en sentinelle, l’ASSE devait dégraisser son entrejeu. Après le prêt de Gadegbeku à Pau, le départ de Miladinovic offre une nouvelle solution à un secteur devenu particulièrement concurrentiel.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos ASSE : toutes les infos foot