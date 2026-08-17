ASSE Mercato : c’est confirmé pour le milieu serbe de 23 ans !

Le départ d’Igor Miladinovic, attendu depuis plusieurs jours, est désormais officiel. L’ASSE a annoncé ce lundi le prêt de son milieu de terrain au Partizan Belgrade, avec une option d’achat.

Miladinovic prêté jusqu’en 2027

On vous en parlait un peu plus tôt ce lundi : Igor Miladinovic était bien sur le point de quitter l’ASSE. Le dossier a depuis connu son épilogue, le club stéphanois ayant officialisé son prêt au Partizan Belgrade jusqu’à la fin de la saison 2026-2027.

« L’ASSE et le Partizan Belgrade ont trouvé, ce lundi, un accord pour le prêt avec option d’achat d’Igor Miladinović jusqu’à la fin de saison 2026/2027 », indique le communiqué des Verts, relayé par En Vert et Contre Tous.

Un compromis trouvé avec le Partizan

Les discussions ont visiblement été animées avant cet accord. L’ASSE aurait initialement demandé 1,7 M€, avant de revoir ses exigences à la hausse et de réclamer 2,3 M€. Les deux clubs ont finalement opté pour un prêt assorti d’une option d’achat.

Igor Miladinović au Partizan Belgrade en prêt avec option d’achat, c’est fait. Après des discussions autour de 1,7 puis 2,3 M€, un compromis a été trouvé. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2088377922729996689

L’entrejeu stéphanois continue de se vider

Arrivé de Cukaricki en 2024, Miladinovic avait d’abord surtout évolué avec la réserve avant de gagner du temps de jeu. Auteur d’un joli but contre Reims, il avait ensuite perdu sa place après plusieurs erreurs dans le sprint final.

Renforcée par Jakob Breum, Aron Csongvai et Tamar Svetlin, avec également le replacement de Maxime Bernauer en sentinelle, l’ASSE devait dégraisser son entrejeu. Après le prêt de Gadegbeku à Pau, le départ de Miladinovic offre une nouvelle solution à un secteur devenu particulièrement concurrentiel.