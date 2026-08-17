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FRANCE

ASSE Mercato : un buteur athlétique pour faire oublier Stassin ?

Par Bastien Aubert - 17 Août 2026, 11:20
Ivan Gazidis (ASSE)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

En cas de départ de Lucas Stassin (21 ans) d’ici à la fin du mercato estival, un attaquant de taille a été conseillé pour le remplacer à l’ASSE.

L’ASSE doit-elle déjà préparer l’après-Lucas Stassin ? Alors que l’avenir de l’attaquant belge reste incertain à quelques semaines de la fin du mercato estival, une réflexion commence à émerger autour du profil de son éventuel successeur.

Roussey conseille un 9 athlétique à l’ASSE

Pour Laurent Roussey, les Verts auraient tout intérêt à miser sur un avant-centre au profil plus athlétique en cas de départ de Stassin. Invité récemment sur YouTube pour évoquer l’actualité de l’ASSE, l’ancien entraîneur stéphanois a pointé un manque bien précis dans l’effectif.

Selon lui, Ian Cathro aurait besoin d’un véritable point d’appui capable de peser sur les défenses adverses. Un attaquant suffisamment puissant pour conserver les ballons, fixer les centraux et permettre aux ailiers de profiter des espaces. Mais ce n’est pas tout. La présence d’un joueur plus imposant dans la surface permettrait également aux Verts de mieux exploiter les centres. Un secteur dans lequel l’ASSE manquerait actuellement de présence et de poids.

Du poids et de la taille pour les Verts

« Il manque de la taille et du poids dans les surfaces adverses », résume ainsi Laurent Roussey. Le départ de Stassin pourrait donc obliger les dirigeants stéphanois à revoir le profil recherché. Plutôt que de remplacer le Belge poste pour poste, l’ASSE pourrait profiter de son éventuel départ pour apporter une nouvelle dimension à son attaque.

Reste désormais à savoir quel avant-centre pourrait correspondre à ce profil et surtout si les dirigeants stéphanois décideront effectivement de suivre cette recommandation. Avec l’avenir de Stassin toujours en suspens, le mercato des Verts pourrait encore réserver quelques surprises.

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