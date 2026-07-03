Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Ancien chouchou de Bollaert, Loïs Openda figure parmi les attaquants les plus convoités de ce mercato estival. L’OL s’est invité dans la course, au grand dam du RC Lens et du Stade Rennais, également cités parmi les prétendants.

Le dossier Loïs Openda pourrait encore animer le mercato pendant plusieurs semaines. En difficulté depuis son arrivée à la Juventus, l’ancien buteur du RC Lens conserve une belle cote sur le marché, au point d’attirer plusieurs clubs, dont l’OL. Une concurrence qui ne fait pas les affaires du RC Lens ni du Stade Rennais.

L’OL rêve d’Openda

En quête d’un numéro 9, l’OL explore plusieurs pistes. Si Jonathan David reste un rêve difficilement accessible, notamment en raison de son salaire et de sa très bonne Coupe du monde, les dirigeants lyonnais étudient également la possibilité de relancer Loïs Openda. Après deux transferts majeurs, du RC Lens vers Leipzig puis de Leipzig à la Juventus, l’international belge sort d’une saison compliquée en Italie, où il a terminé l’exercice loin des terrains.

Selon Tuttosport, la Juventus n’est pas opposée à un départ de son attaquant, mais réclame environ 40 millions d’euros pour ouvrir les discussions. Un montant jugé dissuasif, mais qui n’empêche pas plusieurs clubs de suivre attentivement le dossier. Outre l’OL, le Stade Rennais, le RC Lens, Coventry et Leeds surveilleraient également la situation de l’ancien Sang et Or.

La Juventus fixe un prix élevé

Malgré les rumeurs de départ, Loïs Openda ne semble pas avoir renoncé à son aventure turinoise. D’après TMW, le Belge a écourté ses vacances pour intensifier sa préparation physique. Son objectif est clair : convaincre Luciano Spalletti de lui accorder une place importante dans son projet.

La presse italienne précise toutefois que si cette confiance ne se matérialise pas au cours du mois de juillet, un transfert redeviendrait une option sérieusement envisagée. Le feuilleton est donc loin d’être terminé. Mais une chose est sûre : si l’OL venait à accélérer, le RC Lens et le Stade Rennais pourraient voir l’un de leurs objectifs offensifs leur filer entre les doigts.