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Stade Rennais Mercato : Sarr annoncé à la reprise au SRFC… tout en étant lié au RC Lens !

Par William Tertrin - 2 Juil 2026, 21:20
Malang Sarr

Le Stade Rennais aurait vu le dossier Malang Sarr sérieusement avancer jusqu’à envisager sa présence à la reprise lundi dernier, alors qu’il était encore sous contrat avec le RC Lens.

Depuis plusieurs semaines, le nom de Malang Sarr revient avec insistance dans le dossier défense du Stade Rennais. Libre après son départ du RC Lens, l’ancien joueur de Chelsea figurait parmi les profils étudiés par les dirigeants bretons pour renforcer l’axe gauche de la défense.

C’est dans ce contexte qu’une information partagée par le compte X @jonathan35001 évoque un scénario plus avancé qu’anticipé : Malang Sarr aurait dû être présent dès la reprise de l’entraînement du Stade Rennais, programmée lundi dernier.

Les agents de Sarr ont tout compliqué

Le joueur aurait même été considéré comme une priorité interne du recrutement, au point que son arrivée semblait suffisamment avancée pour une intégration immédiate au groupe professionnel. Toujours selon ces échos, des discussions avec ses agents auraient toutefois compliqué la finalisation du dossier.

Ce revers aurait poussé le club à se recentrer rapidement sur des options comme Charlie Cresswell, qui tient déjà un accord avec le SRFC. Rennes ne devrait avoir aucun mal à répondre aux exigences financières du TFC, qui demande environ 25 millions d’euros.

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