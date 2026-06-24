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RC Lens, OM, Stade Rennais Mercato : l’espoir renaît pour l’arrivée de Sarr à Rennes !

Par William Tertrin - 24 Juin 2026, 18:20
Malang Sarr

Alors que le mercato estival s’anime autour de Malang Sarr, l’avenir du défenseur du RC Lens pourrait bien s’écrire au Stade Rennais… mais ça ne dépend pas que de lui.

Le feuilleton Malang Sarr continue d’agiter le mercato du RC Lens et du Stade Rennais. D’après plusieurs messages publiés sur X par l’insider Jonathan, réputé proche de certains dossiers liés au SRFC, le club breton ne se serait pas contenté d’un simple intérêt pour le défenseur lensois.

Interrogé par un autre utilisateur sur la réalité de la piste rennaise, l’insider évoque une situation allant “plus qu’un intérêt”, suggérant que des discussions ou prises de contact auraient bien existé autour du joueur. Une formulation qui laisse entendre que le Stade Rennais aurait exploré le dossier de manière concrète, sans toutefois confirmer un accord ou des négociations avancées à ce stade.

L’entourage de Malang Sarr décisif

Autre élément important : la dynamique du dossier ne dépendrait pas uniquement des clubs concernés. Lorsque la question d’un éventuel blocage est posée, Jonathan répond de manière plus floue, indiquant que “tout dépendra de son entourage”. Une déclaration qui renforce l’idée d’un dossier encore ouvert, influencé par les choix du joueur et de ses représentants, notamment dans un contexte où plusieurs clubs suivent également sa situation, dont l’OM.

Sous contrat avec le RC Lens jusqu’au 30 juin prochain, Malang Sarr devrait bien quitter le RCL, et reste un profil apprécié sur le marché après sa saison XXL. Mais alors que Rennes cherche à renforcer son secteur défensif, la concurrence et les décisions internes au clan du joueur pourraient faire évoluer rapidement ce dossier.

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