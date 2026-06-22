La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

En fin de contrat au RC Lens, Malang Sarr (27 ans) pourrait quitter le club artésien au mercato estival.

L’avenir de Malang Sarr s’annonce plus incertain que jamais. Libre à l’issue de son contrat avec le RC Lens, le défenseur de 27 ans semblait disposer d’une piste sérieuse en Ligue 1. Mais un obstacle de taille pourrait finalement faire capoter l’opération.

L’OM refroidi par les exigences de Sarr

Selon le journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu, l’agent du défenseur aurait même rencontré les dirigeants olympiens afin d’évoquer une possible arrivée en Provence. Une information qui laissait penser que le dossier avançait concrètement. Pourtant, la tendance serait aujourd’hui beaucoup plus réservée. D’après Romain Canuti, journaliste au Phocéen, les négociations s’annoncent particulièrement compliquées en raison des exigences financières du clan Sarr.

L’OM, qui surveille de près sa masse salariale, ne serait pas en mesure de répondre favorablement aux attentes du joueur. « Malang Sarr à l’OM, c’est gros fantasme pour l’instant. S’il y a bien un profil que l’OM n’a pas besoin de recruter, c’est un central gaucher (3 dans l’effectif). Et vu les demandes salariales… (il a raison il est libre mais c’est pas pour l’OM de cette année du coup) », a expliqué le journaliste. Une analyse qui résume parfaitement les difficultés rencontrées par les dirigeants marseillais dans ce dossier.

Un profil pas prioritaire à l’OM

Au-delà de la question salariale, un autre élément joue contre une arrivée de Malang Sarr au Vélodrome. L’effectif de l’OM dispose déjà de plusieurs défenseurs centraux gauchers, un secteur qui ne figure pas parmi les priorités absolues du recrutement marseillais. Dans ces conditions, investir un salaire important sur ce poste apparaît difficilement justifiable pour les dirigeants olympiens, qui cherchent avant tout à renforcer d’autres secteurs de jeu.

Cette situation pourrait profiter à d’autres prétendants. Le Stade Rennais est régulièrement cité parmi les clubs susceptibles de surveiller l’évolution du dossier. Libre de tout contrat, expérimenté malgré son âge et capable d’évoluer dans plusieurs systèmes défensifs, Malang Sarr conserve une belle cote sur le marché. Une chose semble en revanche se confirmer : à l’heure actuelle, une arrivée à l’OM paraît de plus en plus compliquée. Sauf retournement spectaculaire, les exigences salariales du défenseur lensois pourraient bien éloigner définitivement Marseille de ce dossier.