RC Lens Mercato : Malang Sarr a donné sa réponse à l’OM et au Stade Rennais

En fin de contrat avec le RC Lens, Malang Sarr attire ailleurs en Ligue 1, mais l’ancien joueur de Chelsea viserait avant tout un autre projet.

L’avenir de Malang Sarr fait énormément parler sur le marché des transferts. Auteur d’une saison remarquée avec le RC Lens, le défenseur central de 27 ans attire plusieurs convoitises, dont celle de l’OM mais également du Stade Rennais selon plusieurs rumeurs.

Interrogé sur X au sujet d’un éventuel intérêt marseillais, le journaliste Santi Aouna a d’abord rappelé que l’OM devait vendre avant d’accélérer sur ses recrues. Une réponse qui laissait planer le doute sur le dossier Malang Sarr. Mais quelques heures plus tard, le journaliste a apporté une précision importante : le joueur ne fait pas de Marseille sa priorité à ce stade.

La Ligue des champions comme priorité

« Malang Sarr espère pour le moment une équipe qui joue la LDC + la Premier League ». Le message est clair : l’ancien défenseur de Chelsea, passé également par Porto et Monaco, souhaite privilégier un projet sportif plus exposé sur la scène européenne. Ce qui élimine les rumeurs qui l’envoient en Turquie ou en Arabie saoudite.

Cette position complique forcément la tâche de l’OM ou encore de Rennes, qui ne peuvent même pas garantir une présence en Ligue des champions..

Lens toujours dans la course ?

Du côté du RC Lens, la direction n’a pas abandonné l’idée de prolonger son défenseur. Aux dernières nouvelles, le club artésien maintient un contact régulier avec le joueur et tente de le convaincre de poursuivre l’aventure dans le Nord.

Arrivé à Lens après la résiliation de son contrat avec Chelsea, Malang Sarr a relancé sa carrière et retrouvé un statut de titulaire indiscutable en Ligue 1. Ses performances ont logiquement réveillé l’intérêt de plusieurs clubs européens. Mais il faudrait sûrement un miracle pour le retenir.

En l’état, Marseille et Rennes restent donc en retrait dans ce dossier. Le feuilleton est loin d’être terminé, mais une tendance se dégage déjà : la priorité du défenseur lensois se situe aujourd’hui du côté d’un club engagé en Ligue des champions, avec une préférence marquée pour la Premier League.