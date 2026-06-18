À LA UNE DU 18 JUIN 2026
[21:40]PSG Mercato : Fabrizio Romano confirme une bataille énorme avec Liverpool pour Diomandé !
[21:20]Stade Rennais : une surprise venue de nulle part va remplir (un peu) les caisses du club
[21:00]OM : Genesio exige 4 recrues pour signer, la DNCG complique tout
[20:40]RC Lens Mercato : une recrue promise à Toppmöller fait machine arrière
[20:20]OM : un ancien de l’OL et du Stade Rennais pour accompagner Genesio ?
[20:00]RC Lens Mercato : un nouveau club est entré dans la danse pour Sarr, salaire XXL exigé !
[19:40]OM : Frank McCourt a 4 leviers pour sauver l’OM !
[19:20]PSG Mercato : le futur club de Bouaddi spoilé par un de ses coéquipiers au LOSC
[19:00]ASSE : Ian Cathro reçoit une excellente nouvelle avant la reprise
[18:40]OM Mercato : mauvaise nouvelle pour une cible à 20 M€

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens Mercato : un nouveau club est entré dans la danse pour Sarr, salaire XXL exigé !

Par William Tertrin - 18 Juin 2026, 20:00

Toujours plus proche d’un départ du RC Lens, Malang Sarr a eu une réunion avec un club turc via ses représentants.

Le dossier Malang Sarr commence à s’agiter en coulisses du côté du RC Lens. D’après le journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe a récemment rencontré l’agent du défenseur lensois afin d’évoquer sa situation. Sarr aurait même fixé ses exigences avec un salaire de 8 millions d’euros annuels, plus 2 de bonus.

Le journaliste Sercan Hamzaoğlu a même rapporté : « Concernant le défenseur central, Malang Sarr est l’un des joueurs de la liste. Son agent dit : « Nous voulons 10 millions d’euros de salaire ». Il est libre de son contrat mais il demande une prime à la signature. La direction d’Aziz Yıldırım dit : « Si nous en avons besoin, nous le prendrons, nous ne nous accrocherons pas aux chiffres. »

Auteur d’une saison XXL sous les couleurs du RCL, Sarr est en fin de contrat au 30 juin après son arrivée libre en provenance de Chelsea à l’été 2024.

Un départ inéluctable

Cette réunion ne constitue pas encore une offre officielle, mais elle marque une première avancée concrète du club stambouliote dans ce dossier. Fenerbahçe cherche à renforcer son secteur défensif et multiplie les pistes sur le marché européen, notamment sur des profils expérimentés et accessibles.

Du côté du RC Lens, cette information vient confirmer l’intérêt que suscite Malang Sarr à l’étranger, et son départ est désormais plus que probable. Pour rappel, Beşiktaş, Al-Hilal et l’Atlético de Madrid sont également intéressés.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes
À lire aussi
Publicité
Vidéos RC Lens : toutes les infos foot
À lire aussi
Publicité