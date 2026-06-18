RC Lens Mercato : un nouveau club est entré dans la danse pour Sarr, salaire XXL exigé !

Toujours plus proche d’un départ du RC Lens, Malang Sarr a eu une réunion avec un club turc via ses représentants.

Le dossier Malang Sarr commence à s’agiter en coulisses du côté du RC Lens. D’après le journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe a récemment rencontré l’agent du défenseur lensois afin d’évoquer sa situation. Sarr aurait même fixé ses exigences avec un salaire de 8 millions d’euros annuels, plus 2 de bonus.

Le journaliste Sercan Hamzaoğlu a même rapporté : « Concernant le défenseur central, Malang Sarr est l’un des joueurs de la liste. Son agent dit : « Nous voulons 10 millions d’euros de salaire ». Il est libre de son contrat mais il demande une prime à la signature. La direction d’Aziz Yıldırım dit : « Si nous en avons besoin, nous le prendrons, nous ne nous accrocherons pas aux chiffres. »

Auteur d’une saison XXL sous les couleurs du RCL, Sarr est en fin de contrat au 30 juin après son arrivée libre en provenance de Chelsea à l’été 2024.

Un départ inéluctable

Cette réunion ne constitue pas encore une offre officielle, mais elle marque une première avancée concrète du club stambouliote dans ce dossier. Fenerbahçe cherche à renforcer son secteur défensif et multiplie les pistes sur le marché européen, notamment sur des profils expérimentés et accessibles.

Du côté du RC Lens, cette information vient confirmer l’intérêt que suscite Malang Sarr à l’étranger, et son départ est désormais plus que probable. Pour rappel, Beşiktaş, Al-Hilal et l’Atlético de Madrid sont également intéressés.