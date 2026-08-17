Stade Rennais : Le pari strasbourgeois dévoile ses forces et ses limites

Annoncé dans le viseur du RC Strasbourg, Djaoui Cissé présente un profil séduisant mais encore inabouti. L’analyse chiffrée de Data’Scout met en lumière ses qualités défensives, tout en soulevant plusieurs réserves sur son apport offensif et athlétique.

Un temps de jeu qui s’est réduit à Rennes

On vous en parlait ce lundi, Strasbourg a rejoint Naples parmi les clubs intéressés par Djaoui Cissé. La piste alsacienne prend désormais une nouvelle dimension avec l’étude publiée par Data’Scout, qui attribue une note de compatibilité de 68 sur 100 à ce possible transfert.

Révélation rennaise puis élément prometteur avec les Espoirs, le milieu de 22 ans a perdu du terrain dans la hiérarchie. Il a disputé 982 minutes en Ligue 1 la saison passée, contre 1 130 lors de l’exercice précédent. Sur l’échantillon étudié, il affiche 24 apparitions et seulement 45 minutes de moyenne par match.

Un profil défensif et percutant

Selon l’analyse détaillée de Data’Scout, Cissé ressort très favorablement dans le combat, avec un indice de 97 sur les duels défensifs, 80 sur les tacles glissés et 52 sur les interceptions. Sa capacité à casser des lignes balle au pied constitue également un atout : 96 en courses progressives et 95 dribbles tentés, pour 61% de réussite.

Le Stade Rennais pourrait connaître d’autres mouvements puisque Lilian Brassier est également cité sur le marché, avec un intérêt du Deportivo La Corogne.

Le Deportivo La Corogne piste Lilian Brassier et Nathan Zézé. Le défenseur rennais reste une véritable option pour renforcer le club espagnol. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2089002774981710050

Des limites offensives et physiques à corriger

Le tableau se révèle moins flatteur dans les trente derniers mètres. Cissé n’a inscrit aucun but et délivré aucune passe décisive sur la période observée. Il ne remporte aussi que 19% de ses duels offensifs et crée encore trop peu de situations de tir pour ses partenaires.

Ses données d’intensité interrogent également, avec des indices de 20 pour les courses à haute intensité et de 16 pour la distance à haute intensité comme pour la distance de sprint. Aucun échange formel n’aurait encore débuté entre les deux clubs. Strasbourg étudie donc un pari cohérent sur le plan tactique, mais qui nécessiterait encore quelques garanties physiques.