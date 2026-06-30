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FRANCE

RC Lens : gros coup dur pour Toppmöller, Malang Sarr quitte le Racing !

Par Louis Chrestian - 30 Juin 2026, 11:40
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

Le RC Lens a officialisé ce mardi le départ de Malang Sarr. Arrivé au terme de son contrat, le défenseur central de 27 ans quitte l’Artois après une saison particulièrement réussie sous les ordres de Pierre Sage.

Une vraie perte pour les Sang et Or, tant le gaucher s’était imposé comme l’un des hommes forts de l’exercice 2025-2026.

Un artisan majeur de la belle saison lensoise

Avec 27 matchs disputés, Malang Sarr a pris une place importante dans le onze lensois. Régulier, solide dans les duels et précieux dans la relance, l’ancien joueur de Chelsea a pleinement répondu aux attentes cette saison.

Le Racing n’a pas manqué de souligner son importance dans son communiqué officiel : « Artisan majeur de la saison historique du Racing, Malang Sarr quitte l’Artois au terme de son contrat. »

Une formule forte, qui montre à quel point le défenseur aura compté dans la dynamique du club.

Lens voulait le prolonger, Sarr a dit non

Le RC Lens avait pourtant tenté de conserver son défenseur. La direction artésienne lui avait transmis une proposition de prolongation, consciente de l’intérêt de garder un joueur déjà parfaitement intégré au projet.

Mais Malang Sarr n’a pas donné une suite favorable à cette offre. Son départ était donc devenu inévitable à l’approche de la fin de son bail.

À 27 ans, le défenseur central semble vouloir ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière après cette parenthèse réussie sous le maillot sang et or.

Un remplaçant déjà indispensable ?

Ce départ laisse forcément un vide dans l’effectif lensois. Malang Sarr apportait de l’expérience, un profil de gaucher recherché et une vraie fiabilité dans une défense qui a largement contribué à la belle saison du Racing.

Le RC Lens va désormais devoir réfléchir à son remplacement. Avec un mercato déjà mouvementé, le dossier du futur défenseur central pourrait rapidement devenir une priorité pour la direction artésienne.

Malang Sarr, lui, ne devrait pas manquer de sollicitations. Après une saison pleine à Lens, le défenseur de 27 ans devrait rapidement trouver un nouveau défi.

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