RC Lens : Toppmöller vient de trancher deux dossiers brûlants avant le PSG

À deux jours du Trophée des champions face au PSG, Dino Toppmöller a levé le voile sur deux décisions très attendues : la composition de sa défense, fragilisée par plusieurs absences, et la hiérarchie du capitanat.

À deux jours du Trophée des champions face au PSG, Dino Toppmöller n’a pas encore levé tous les doutes concernant sa défense. Si Kyllian Antonio devrait évoluer dans le couloir droit de la défense à trois et qu’Ismaëlo Ganiou est attendu dans l’axe après avoir été ménagé face à Sunderland, une interrogation subsiste au poste d’axial gauche.

Le départ de Malang Sarr, toujours non compensé, et la longue indisponibilité de Samson Baidoo obligent le technicien lensois à trouver une nouvelle solution. Deux joueurs sont en balance : la recrue polonaise Maik Nawrocki et le jeune Souleymane Sagnan, de retour après un prêt à Caen.

« On a la possibilité de Maïk. Il est maintenant beaucoup plus ouvert après quelques semaines avec nous. Ce n’est pas facile quand tu viens dans un pays dont tu ne parles pas la langue (…) Il a très bien progressé dans son adaptation sur et en dehors du terrain », a expliqué Dino Toppmöller, dans des propos rapportés par La Voix du Nord.

Nawrocki part comme favori

L’entraîneur lensois a également salué la préparation estivale de Sagnan : « Souley’, comme il revient d’un prêt l’année dernière, il a fait une très bonne préparation. Je suis très content de ce qu’il a montré. »

Concernant Matthieu Udol, parfois évoqué pour dépanner dans l’axe, le coach préfère le conserver dans son rôle de piston gauche. « Je le vois plus comme piston. Il a une certaine force pour faire des courses dans les deux sens. Il apporte aussi beaucoup de danger vers l’avant. »

Sauf surprise, la défense lensoise devrait donc être composée de Robin Risser dans le but, avec Kyllian Antonio, Ismaëlo Ganiou et Maik Nawrocki devant lui pour tenter de contenir l’attaque parisienne dimanche soir.

Thauvin capitaine

En parallèle, Dino Toppmöller a confirmé que Florian Thauvin porterait le brassard de capitaine en l’absence de Florian Sotoca sur le terrain. « On a plusieurs capitaines. Flo Sotoca va rester capitaine et Flo Thauvin est le deuxième. Il y a aussi Jo Gradit, Matthieu Udol et « Samy » Baidoo », a précisé l’entraîneur, qui souhaite s’appuyer sur ce groupe de leaders pour encadrer son effectif cette saison.