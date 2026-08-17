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FRANCE

LOSC : le départ annoncé est désormais bouclé chez le voisin nordiste

Par Wladimir DELCROS - 17 Août 2026, 23:07
LOSC : le départ annoncé est désormais bouclé chez le voisin nordiste

Le LOSC a officialisé ce lundi le départ d’Ousmane Touré. Freiné par une grave blessure au genou la saison dernière, le défenseur de 21 ans va retrouver la compétition en Ligue 2.

Le prêt de Touré est officiel

On vous en parlait dès dimanche : un prêt d’Ousmane Touré à Dunkerque était en préparation. L’opération est désormais officielle. Le jeune défenseur rejoint l’USLD pour une saison, soit jusqu’au terme de l’exercice 2026-2027.

« Polyvalent, dynamique et à l’aise avec le ballon, Ousmane Touré rejoint l’USL Dunkerque en prêt en provenance du LOSC », a annoncé le club dunkerquois. Le joueur reste donc dans le Nord tout en découvrant la Ligue 2.

Une saison pour retrouver le rythme

Victime d’une grave blessure au genou dès la première journée de Ligue 1 2025-2026, sur la pelouse du Stade Brestois, Touré a passé la saison dernière à l’infirmerie. Cet été, il évoluait en marge du groupe professionnel, avec le groupe élite dirigé par Stéphane Pichot.

Le LOSC mise sur sa progression

Comme le rapporte Le Petit Lillois, le LOSC a confirmé l’opération quelques instants après l’USLD. La direction lilloise souhaite permettre à son défenseur de renouer avec le rythme de la compétition.

« En rejoignant aujourd’hui les rangs dunkerquois, Ousmane Touré poursuit son développement en Ligue 2, au sein d’un autre club voisin du département », a expliqué le LOSC. Après un prêt prometteur à Valenciennes en National en 2024-2025, Touré va désormais tenter de franchir un nouveau cap à l’échelon supérieur.

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