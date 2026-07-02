RC Lens Mercato : Leca tient un accord pour une nouvelle recrue, mais…

Le RC Lens a formulé une nouvelle offre pour le latéral gauche sud-africain Gift Links, qui est déjà d’accord avec le club !

Le RC Lens continue d’avancer ses pions pour renforcer son effectif en vue de la prochaine saison de Ligue des Champions. Selon les informations de Bold, le club nordiste a transmis une nouvelle offre pour le défenseur d’AGF Aarhus, Gift Links.

Le montant proposé par Lens s’élève à 3,5 millions d’euros, soit environ 26,1 millions de couronnes danoises. À cela s’ajoutent 1,5 million d’euros de bonus, portant l’opération potentielle à 5 millions d’euros (environ 37,3 millions de couronnes). Mais la structure du deal pose problème côté danois. L’AGF Aarhus n’apprécie pas particulièrement la répartition du paiement, Lens proposant un règlement échelonné sur plusieurs années.

De plus, comme vient de le révéler Foot Mercato, le joueur souhaite absolument rejoindre le club artésien, avec lequel il aurait déjà trouvé un accord. Cependant, le club danois ferme la porte et veut conserver Links au moins jusqu’aux tours préliminaires de Ligue des Champions contre le Lech Poznań (21 et 28 juillet).

Aarhus ferme la porte… pour l’instant

Déjà sollicité cet été, Aarhus avait refusé une première offre jugée insuffisante pour son joueur de 27 ans. Le club ne souhaite pas affaiblir son effectif, alors que Links reste un titulaire important dans le système d’Henrik Poulsen et un élément clé de la dynamique actuelle.

Sous contrat jusqu’en 2029, le joueur sud-africain représente une pièce majeure du projet sportif danois. Depuis son arrivée en 2019, il a disputé plus de 200 matchs, avec un bilan de 19 buts et 24 passes décisives.

Lens veut anticiper la Ligue des Champions

De son côté, le RC Lens, qui a terminé deuxième de Ligue 1 la saison passée, cherche à renforcer son couloir gauche pour suppléer Udol avant de retrouver la Ligue des Champions. Le profil de Gift Links, capable d’évoluer comme piston très offensif, correspond parfaitement aux besoins du staff lensois.

Les discussions restent ouvertes entre les deux clubs, mais Aarhus reste ferme pour le moment. Lens devra probablement revoir son offre à la hausse ou modifier ses conditions de paiement pour espérer conclure l’opération.

Si le RC Lens insiste, la tendance actuelle reste à la résistance côté danois. Toutefois, la volonté du joueur de rejoindre le club pourrait jouer un rôle décisif dans les semaines à venir. Le feuilleton Gift Links ne fait donc que commencer dans ce mercato estival.