RC Lens Mercato : Leca a reçu une réponse fracassante pour une de ses priorités

Si le RC Lens a envoyé une offre pour le piston Gift Links, l’AGF Aarhus refuse catégoriquement d’ouvrir la porte à un départ de son piston sud-africain.

Le RC Lens va devoir revoir sa stratégie s’il souhaite recruter Gift Links cet été. Selon les informations de la presse danoise, l’AGF Aarhus a rejeté la première proposition lensoise, estimée à plus de 20 millions de couronnes danoises, soit environ 2,7 millions d’euros.

Le club danois ne s’est pas contenté de refuser l’offre. Les dirigeants ont également fait savoir à Lens que l’international sud-africain n’était tout simplement pas à vendre dans l’état actuel du mercato, comme l’indique Bold. Aucun prix n’a été communiqué et aucun contre-projet n’a été formulé, signe de la volonté de conserver l’un des cadres de l’effectif.

Colorado Rapids également recalé

Le RC Lens n’est pas le seul club à s’intéresser au joueur de 27 ans. Les Colorado Rapids, pensionnaires de la MLS, ont eux aussi manifesté leur intérêt auprès de l’AGF.

Toutefois, la réponse a été identique. Le club danois a également fermé la porte à la franchise américaine, qui n’avait pas encore formulé d’offre officielle. Cette fermeté illustre la position très claire de la direction du club danois, déterminée à conserver son piston gauche pour la saison à venir.

Lens pourrait revenir à la charge

Si le premier assaut artésien est resté sans effet, le dossier n’est peut-être pas clos. Les dirigeants lensois suivent attentivement Gift Links et apprécient son profil, capable d’évoluer dans un rôle de piston gauche, un poste particulièrement recherché dans le système lensois.

Reste désormais à savoir si le RC Lens acceptera de revoir son offre à la hausse afin de convaincre l’AGF, ou s’il privilégiera une autre piste au cours de ce mercato estival.

Un cadre sous contrat jusqu’en 2029

Arrivé à Aarhus en 2019 en provenance du Cape Town City FC, Gift Links est devenu l’un des joueurs les plus importants de l’AGF. Le Sud-Africain a prolongé son contrat jusqu’en 2029 l’an dernier, ce qui place son club en position de force dans les négociations.

Depuis son arrivée, il totalise 209 rencontres, pour 19 buts et 24 passes décisives, des statistiques qui expliquent pourquoi l’AGF refuse aujourd’hui de se séparer de l’un de ses éléments majeurs..