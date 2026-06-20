RC Lens Mercato : c’est confirmé pour un piston gauche, Leca a déjà reçu une réponse

Le RC Lens est passé à l’action pour un piston gauche, mais son club juge la proposition insuffisante.

C’est une hypothèse que nous avions révélée sur notre site plus tôt ce samedi, et elle est désormais confirmée. En effet, c’est bel et bien le RC Lens qui s’est heurté à un refus net dans le dossier Gift Links, comme révélé par Foot Mercato. Selon plusieurs informations venues du Danemark, dont le média Tipsbladet, le club artésien a transmis une offre de 3 millions d’euros, accompagnée de bonus, pour tenter de s’attacher les services du latéral gauche d’AGF Aarhus.

Une proposition immédiatement jugée insuffisante par le club danois, fraîchement sacré en Superliga, qui considère son joueur comme un élément essentiel de son projet sportif (6 buts et 6 passes dé en 38 matchs). Les dirigeants d’Aarhus n’auraient pas l’intention de se séparer facilement de leur défenseur, qualifiant même l’offre de “inacceptable” en interne selon la presse locale.

Gift Links ouvert à un départ

Le RC Lens, en quête de renforts sur les côtés, peut voir en lui une doublure idéale à Matthieu Udol. Mais face à la montée des exigences d’Aarhus, les discussions s’annoncent compliquées. Le club danois, en pleine dynamique positive après son titre en Superliga, n’est pas dans une logique de vente à bas prix.

Malgré la fermeté d’AGF, le dossier reste ouvert. Toujours selon les informations relayées par Tipsbladet, Gift Links serait lui-même intéressé par un départ et verrait d’un bon œil un nouveau défi à l’étranger. Une donnée importante qui pourrait relancer les négociations dans les prochains jours, alors que plusieurs clubs européens surveillent également la situation du latéral gauche.

Pour l’instant, le bras de fer est clairement à l’avantage du champion danois.