RC Lens Mercato : une offre envoyée pour la doublure de Matthieu Udol ?

Le RC Lens est évoqué parmi les clubs susceptibles de s’intéresser à Gift Links, piston gauche du FC Aarhus, club danois.

Le RC Lens pourrait-il être le fameux club français à s’être positionné sur Gift Links ? Pour l’heure, rien ne permet de l’affirmer. Il s’agit uniquement d’une hypothèse évoquée, alors que l’identité de la formation de Ligue 1 ayant formulé une offre n’a pas été révélée, comme le révèle Foot Mercato.

Le piston gauche sud-africain de 27 ans, sous contrat avec le FC Aarhus jusqu’en 2029, a récemment fait l’objet d’une proposition officielle. Celle-ci a été refusée par le club danois, même si les discussions ne seraient pas totalement rompues.

Un profil dynamique suivi en Europe

Avec 3 buts et 5 passes décisives en 22 matchs de championnat danois, Gift Links s’est imposé comme un piston moderne, capable d’apporter du danger offensif tout en assurant un gros volume de course sur son couloir.

Son profil, mobile et polyvalent, attire logiquement l’attention de plusieurs clubs européens en quête de renforts sur les côtés.

Le RC Lens cité… le TFC aussi ?

En France, le nom du RC Lens, pour suppléer Matthieu Udol à gauche, revient notamment en raison de la stratégie de recrutement du club nordiste, souvent tourné vers la data et des marchés moins exposés comme la Scandinavie ou l’Europe du Nord.

Le cas Gift Links reste donc entièrement ouvert. D’autres clubs de Ligue 1, comme le TFC, pourraient également être concernés par cette offre initiale, dans un marché où les pistons performants deviennent des profils très recherchés.