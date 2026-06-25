RC Lens Mercato : Leca a un allié inattendu pour offrir une première recrue à Toppmöller

Courtisé par le RC Lens, Gift Links se retrouve à un tournant de sa carrière. Au-delà de l’intérêt sportif des Sang et Or, un atout inattendu pourrait aider Jean-Louis Leca à boucler le dossier.

Le dossier Gift Links prend de l’épaisseur du côté du RC Lens. Selon plusieurs sources concordantes, le club artésien a transmis une première offre estimée à 3 millions d’euros pour s’attacher les services du piston gauche sud-africain d’AGF Aarhus. Une proposition immédiatement refusée par le club danois, qui ne souhaite pas céder l’un de ses éléments majeurs.

À 27 ans, Gift Links sort d’une saison particulièrement aboutie. Toutes compétitions confondues, le joueur a inscrit 6 buts et délivré 6 passes décisives en 38 rencontres, confirmant son importance dans le système d’Aarhus. Rapide, percutant et capable d’évoluer sur tout le couloir gauche, son profil correspond parfaitement aux besoins identifiés par le RC Lens sur le marché estival pour suppléer Matthieu Udol.

Un argument fiscal qui pourrait tout changer

Si les discussions entre Lens et Aarhus se poursuivent malgré le premier refus danois, un facteur moins médiatisé pourrait favoriser un départ cet été : la fiscalité, comme l’explique @Radoslaw_POZ sur X.

Installé au Danemark depuis 2019, Gift Links bénéficie jusqu’à présent du dispositif fiscal préférentiel danois appelé « Forskerskatteordningen ». Ce régime est destiné notamment aux travailleurs étrangers hautement qualifiés et permet de profiter pendant une période limitée d’un taux d’imposition réduit.

Or, après sept années de présence dans le pays, ce dispositif arrive à son terme. Concrètement, le Sud-Africain pourrait voir sa pression fiscale augmenter fortement s’il poursuit sa carrière au Danemark.

À titre d’exemple, avec un salaire estimé autour de 400 000 euros annuels, il pouvait jusqu’ici conserver une part nettement plus importante de ses revenus grâce à ce régime avantageux. En basculant vers le système fiscal classique danois et ses tranches les plus élevées, l’écart pourrait représenter plus de 100 000 euros nets par saison.

Le RC Lens à l’affût

Pour le RC Lens, cette donnée extra-sportive pourrait devenir un allié inattendu dans les négociations. Sous contrat jusqu’en 2029 avec AGF, Gift Links n’est pas poussé vers la sortie, mais un changement de championnat lui permettrait potentiellement d’améliorer sa situation financière tout en découvrant l’un des cinq grands championnats européens.

Les dirigeants lensois savent toutefois qu’ils devront revoir leur offre à la hausse pour convaincre Aarhus. Le champion du Danemark considère toujours son piston gauche comme un élément essentiel de son projet et n’a aucune urgence à vendre.

Une chose est sûre : dans le dossier Gift Links, les buts, les passes décisives et les performances sur le terrain ne seront peut-être pas les seuls facteurs décisifs. Cet été, les impôts pourraient aussi avoir leur mot à dire.