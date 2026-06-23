Le RC Lens suit le piston gauche sud-africain Gift Links (Aarhus, 27 ans) dans le but de seconder Matthieu Udol dans le couloir gauche.

Ça bouge déjà dans le couloir gauche lensois. Alors que le RC Lens commence à structurer son mercato estival avec l’idée de renforcer ses côtés, une piste venue d’Afrique du Sud commence à faire parler dans l’Artois. Le club s’intéresse au piston gauche Gift Links, un profil jugé complémentaire pour venir seconder Matthieu Udol dans le couloir gauche.

L’objectif est clair : apporter de la profondeur dans un secteur où la concurrence pourrait devenir un vrai levier de performance. Le staff lensois cherche des joueurs capables d’évoluer dans un système exigeant, avec beaucoup de volume, de projection et de discipline tactique.

Une piste qui séduit… sans faire l’unanimité

Pour mesurer l’accueil de cette rumeur, le site Lensois.com a lancé un sondage auprès des supporters. Et le résultat est révélateur d’un optimisme prudent autour du dossier.

Les suffrages se répartissent ainsi :

50,46 % estiment qu’il s’agit d’un profil intéressant pour accompagner Udol

35,29 % restent sceptiques

14,24 % ne sont pas convaincus du tout

Une tendance globale plutôt positive, mais loin d’un enthousiasme massif. Le profil de Gift Links divise, surtout parce qu’il reste encore peu connu du grand public lensois.

Gift Links, un profil de piston moderne

Le joueur suivi par le RC Lens, Gift Links, correspond à une typologie de plus en plus recherchée dans le football moderne : un piston capable de répéter les efforts, d’apporter de la largeur et de participer activement aux phases offensives. Dans un système où les couloirs sont essentiels, ce type de joueur peut rapidement devenir un atout stratégique. L’idée de l’associer à Matthieu Udol permettrait au RC Lens de disposer de deux profils complémentaires, capables de s’adapter selon les adversaires et l’intensité des rencontres.

Le RC Lens avance progressivement dans un marché où la patience reste souvent la clé. Le club artésien n’est pas dans une logique de dépenses massives, mais plutôt dans une recherche de cohérence sportive et de profils ciblés. L’intérêt pour Gift Links s’inscrit dans cette logique : recruter malin, anticiper les besoins et renforcer la profondeur de l’effectif sans déséquilibrer la structure du groupe. Dans le même temps, la direction lensoise continue de surveiller d’autres opportunités pour étoffer son effectif, notamment dans les couloirs et au milieu de terrain. L’idée est d’arriver prêt pour une saison où la régularité sera encore une fois déterminante pour accrocher les places européennes.

Un dossier encore loin d’être bouclé

Pour l’instant, aucune avancée décisive n’est confirmée dans le dossier Gift Links. Le joueur reste une piste parmi d’autres, et le RC Lens prend le temps d’évaluer la pertinence de chaque option. Mais le signal envoyé par les supporters est intéressant : malgré quelques réserves, une majorité se montre ouverte à ce type de recrutement, preuve que le projet sportif reste compris et globalement soutenu.

Si les dirigeants du RC Lens décident d’accélérer, ce dossier pourrait rapidement évoluer. Mais comme souvent à Lens, rien ne se fait sans réflexion, et chaque recrutement doit s’inscrire dans une logique collective bien définie. Dans un mercato où chaque détail compte, la piste Gift Links illustre parfaitement la stratégie lensoise : avancer sans précipitation, mais avec une vision claire.