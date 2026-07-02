OL Mercato : un serial buteur à 20 M€ pour succéder à Endrick ?

Youssef Chermiti s’impose comme la nouvelle piste offensive prioritaire de l’OL pour succéder à Endrick, dont le prêt touche à sa fin.

L’OL accélère sur son recrutement offensif et a déjà identifié un profil pour occuper la pointe de l’attaque la saison prochaine : Youssef Chermiti. Selon les informations de Foot Mercato, l’attaquant portugais figure désormais parmi les pistes activement étudiées par la direction lyonnaise pour renforcer un secteur clé, en parallèle de Claudio Braga (26 ans, Heart of Midlothian).

Le club rhodanien cherche en effet à combler le départ d’Endrick, dont le prêt s’est achevé et qui doit retourner au Real Madrid après son passage à Lyon.

Un profil puissant et déjà productif en Écosse

Âgé de 22 ans, Youssef Chermiti évolue actuellement aux Glasgow Rangers, avec un contrat courant jusqu’en 2029. Formé pour devenir un avant-centre moderne, il mesure 1m92 et possède un profil de pur numéro 9, capable de peser physiquement sur les défenses.

Son exercice récent en Écosse confirme sa progression : il totalise 15 buts et 5 passes décisives en 41 matchs toutes compétitions confondues, un rendement qui attire plusieurs clubs européens, dont l’OL.

Un transfert estimé à plus de 15 M€

Recruté par les Rangers en provenance d’Everton pour environ 8 millions d’euros, Chermiti a vu sa valeur grimper. Aujourd’hui estimé autour de 15 millions d’euros, il ne sera toutefois pas simple à déloger.

L’OL envisage une opération pouvant aller jusqu’à moins de 20 millions d’euros bonus inclus, mais les discussions restent ouvertes avec le club écossais, qui n’a aucune intention de le brader.

Les prochaines semaines seront décisives pour savoir si l’OL transforme cette piste en offre concrète.