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FRANCE

FC Nantes Mercato : un flop va rapporter un chèque inattendu aux Kita

Par William Tertrin - 2 Juil 2026, 22:00
Franck et Waldemar Kita

Le transfert de Bénie Traoré vers New York City FC, estimé à 8,75 M€, ne profite pas seulement à son club vendeur… mais aussi au FC Nantes.

Le mercato réserve parfois des retombées discrètes pour des clubs qui ne sont ni vendeurs ni acheteurs. C’est le cas du FC Nantes, concerné indirectement par le transfert de Bénie Traoré vers la Major League Soccer.

L’attaquant ivoirien, passé par Sheffield United puis le FC Bâle, s’est engagé avec New York City FC pour un montant estimé à 8,75 millions d’euros. Une opération classique sur le marché des transferts, mais qui active un mécanisme souvent méconnu : la contribution de solidarité FIFA.

Le FC Nantes concerné par la formation du joueur

Selon le règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA, 5 % du montant d’un transfert international sont redistribués aux clubs ayant contribué à la formation du joueur entre 12 et 23 ans.

Dans le cas de Bénie Traoré, le FC Nantes figure parmi ces clubs formateurs. L’attaquant ivoirien y a évolué sous forme de prêt durant six mois lors de la saison 2023-2024.

Cette période, bien que courte, entre dans le calcul de la FIFA, qui prend en compte les dates exactes d’enregistrement pour répartir la somme au prorata du temps passé dans chaque club.

Environ 21 000 € pour Nantes

La saison 2023-2024 de Traoré, à l’âge de 21 ans, correspond à une tranche valorisée à environ 0,5 % du montant du transfert dans le barème FIFA.

Comme cette saison a été partagée entre Sheffield United et le FC Nantes, la part nantaise est estimée à environ 0,245 % du montant global, comme le rapporte Sportune.

Résultat : le club nantais devrait percevoir un peu plus de 21 000 euros dans cette opération, selon les estimations basées sur le transfert à 8,75 M€.

Un montant modeste, mais automatique, qui récompense indirectement le rôle du club dans la trajectoire du joueur.

Un mécanisme FIFA parfois sous-estimé

La contribution de solidarité reste souvent marginale à l’échelle des grands transferts, mais elle représente un principe important : valoriser la formation des joueurs, même indirecte ou courte, et redistribuer une partie de la valeur créée dans le football mondial.

Dans ce cas précis, le passage éclair de Bénie Traoré à Nantes pourrait ainsi générer une petite rentrée financière inattendue, plusieurs mois après son départ.

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