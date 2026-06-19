RC Lens Mercato : un flop du FC Nantes regonflé à bloc dans le viseur de Leca ?

Flop du FC Nantes lors de son passage en 2024, Bénie Traoré serait dans le viseur du RC Lens.

Le RC Lens continue de surveiller avec attention des profils offensifs pour se renforcer cet été. Parmi eux, le nom de Bénie Traoré (23 ans), prêté au FC Nantes en 2024, est évoqué par le média suisse Blick.

Aujourd’hui, l’attaquant ivoirien est tout proche d’un nouveau tournant dans sa carrière. Le FC Bâle a confirmé qu’il est en négociations pour un départ, après une saison où il a retrouvé du rythme et de la visibilité en Suisse. Plusieurs clubs étrangers se sont positionnés, dont des formations de MLS, avec les New York Red Bulls cités parmi les pistes les plus avancées avec un transfert à deux chiffres en millions évoqué.

Un passage très contrasté au FC Nantes

Lors de son prêt au FC Nantes, Traoré n’avait pas réussi à s’imposer durablement. Utilisé dans la rotation offensive, il avait montré des qualités de vitesse et de percussion sans parvenir à marquer les esprits (15 matchs, aucun but).

Désormais totalement relancé, son profil ne passe plus inaperçu. Le RC Lens se serait donc renseigné sur la situation d’un joueur réputé pour son explosivité et sa capacité à jouer sur les ailes ou dans l’axe.

Le FC Bâle, un tremplin retrouvé

Après son expérience en Angleterre et son prêt en France, Bénie Traoré a choisi la Suisse pour relancer sa progression. Au FC Bâle, il a progressivement retrouvé de la confiance et du temps de jeu, dans un championnat souvent considéré comme une plateforme de développement pour les jeunes talents africains. En deux saisons avec Bâle, il totalise 25 buts marqués.

Cette montée en puissance explique aujourd’hui l’intérêt renouvelé de plusieurs clubs étrangers, alors que son profil redevient attractif sur le marché. Si les New York Red Bulls auraient pris un gros avantage dans ce dossier, reste à voir si le RCL ira plus loin dans ce dossier.