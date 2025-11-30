FC Nantes : deux anciens flops des Canaris se font remarquer

Ils ne s’étaient pas imposés au FC Nantes, ils flambent en Suisse…

Auteur de 15 matchs sous le maillot du FC Nantes, Bénie Traoré n’avait pas laissé un souvenir impérissable chez les Canaris où il ne s’était montré décisif qu’une seule fois décisif, lors de son premier match en Ligue 1, avec une passe décisive pour Florent Mollet (défaite 1-2 contre Clermont). Mais depuis son arrivée au FC Bâle, Traoré s’illustre et tient la grande forme. Déjà buteur le week-end dernier face aux Grasshoppers, l’ailier de 22 ans a adressé une jolie passe « dé » hier en Europa League, contre Genk (1-2).

Traoré et Hadjam au top

Comme le glisse Tribune Nantaise, un autre ancien du FC Nantes tient la grande forme en la personne de Jaouen Hadjam. À 22 ans, l’international algérien a encore brillé le week-end dernier avec les Young Boys de Berne face à Winterthur, samedi dernier, avec deux passes décisives et un superbe but, de volée. Jugez plutôt !