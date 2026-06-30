Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Annoncé dans les petits papiers du RC Lens, Benie Traoré (23 ans) quitter officiellement le FC Bâle pour signer au New York City FC.

Le mercato du RC Lens enregistre un revers dans ses pistes offensives. Annoncé dans les petits papiers de la cellule de recrutement dirigée par Jean-Louis Leca, Bénie Traoré ne posera finalement pas ses valises en Artois.

Quel souvenir garderez-vous de Malang Sarr ? — But! RC Lens (@ButRCLens) June 30, 2026

Traoré rebondit à New York

L’attaquant ivoirien de 23 ans quitte officiellement le FC Bâle pour s’engager avec le New York City FC, dans le cadre d’un transfert estimé à 8,75 millions d’euros. Une opération qui confirme l’attractivité grandissante de la MLS sur des profils jeunes et déjà expérimentés en Europe.

Révélé en Suède avant de s’imposer en Suisse après avoir fait flop au FC Nantes, Traoré sort d’une saison solide avec 39 matchs toutes compétitions confondues, pour 11 buts et 5 passes décisives. Sa vitesse et sa capacité à éliminer en un contre un en faisaient un profil ciblé par plusieurs clubs européens.

Leca va explorer d’autres pistes au RC Lens

Outre le RC Lens, plusieurs formations avaient pris des renseignements ces derniers mois, dont le Borussia Mönchengladbach, Coventry City ou encore Trabzonspor. Mais c’est finalement le projet new-yorkais qui a convaincu le joueur.

Pour le RC Lens, ce dossier refermé oblige désormais la cellule de recrutement à accélérer sur d’autres profils offensifs, alors que le mercato estival est encore long et que les besoins restent importants dans le secteur d’attaque.