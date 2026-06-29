Très convoité au mercato estival, Pablo Pagis (23 ans) profite du bon temps pendant les vacances avant de penser à son avenir.

Le mercato de Pablo Pagis n’a pas encore livré son verdict. Courtisé par plusieurs clubs de Ligue 1, dont l’OM, le RC Lens et le Stade Rennais, l’ailier de 23 ans profite pour l’instant d’un repos bien mérité avant de connaître sa prochaine destination.

Pagis profite du soleil en Grèce

Actuellement en vacances en Grèce, le joueur du FC Lorient a partagé plusieurs images de son séjour sur Instagram. Sous un soleil de plomb, Pablo Pagis apparaît détendu au bord de la mer, profitant de la douceur du littoral grec.

Sur d’autres clichés, il pose devant une église typiquement locale, où l’on distingue notamment le drapeau grec flottant à proximité d’un bâtiment aux teintes sable. Les émojis qui accompagnent sa publication traduisent parfaitement son état d’esprit : quelques jours de déconnexion avant de retrouver le rythme du football.

Pagis au calme en pleine tempête

Cette parenthèse intervient alors que son avenir reste l’un des dossiers à suivre sur le marché des transferts. Grâce à ses performances avec le FC Lorient, Pablo Pagis a suscité l’intérêt de plusieurs formations ambitieuses de Ligue 1, à la recherche d’un joueur capable d’apporter de la percussion sur les côtés. Pour l’heure, aucune décision n’a encore été officialisée.

Le joueur de 23 ans semble avoir choisi de mettre les discussions entre parenthèses le temps de recharger les batteries avant une période qui pourrait être décisive pour la suite de sa carrière. L’OM, le RC Lens et le Stade Rennais restent attentifs à sa situation, mais le principal intéressé affiche une sérénité totale. Avant de penser au prochain défi, Pablo Pagis savoure pleinement ses derniers jours de vacances sous le soleil grec.