Intéressé par le profil de Pablo Pagis (23 ans) à Lorient, le RC Lens n’ira pas dans la surenchère au mercato estival sous la coupe de Dino Toppmöller.

Le dossier Pablo Pagis risque de faire parler durant tout l’été. Auteur d’une excellente saison avec le FC Lorient, l’attaquant de 23 ans attire naturellement les regards de plusieurs clubs français. Parmi eux figure le RC Lens, séduit par les qualités du joueur et son potentiel de progression. Pourtant, malgré cet intérêt réel, les dirigeants lensois ont déjà fixé une limite claire.

Selon plusieurs échos, le FC Lorient valorise aujourd’hui son joueur à un niveau très élevé. Les Merlus espéreraient récupérer près de 20 millions d’euros, avec différents bonus permettant de faire grimper l’opération jusqu’à environ 25 millions d’euros. Une estimation qui témoigne de la confiance du club breton envers celui qu’il considère comme l’un des joueurs les plus prometteurs de son effectif.

Le RC Lens refuse la surenchère

Du côté artésien, la position est beaucoup plus prudente. Si le profil de Pablo Pagis plaît, les dirigeants du Racing ne souhaitent pas se lancer dans une surenchère qui ferait exploser leur stratégie financière. Le RC Lens s’est bien renseigné sur la situation du joueur, mais aucune offre n’a été transmise à Lorient jusqu’à présent. Surtout, le site Jeunes Footeux affirme que le club nordiste n’envisagerait pas de dépasser une enveloppe proche des 10 millions d’euros pour tenter sa chance.

L’écart apparaît donc considérable entre les exigences de Loïc Féry et les capacités que le RC Lens est prêt à mobiliser sur ce dossier. Dans ces conditions, un accord semble aujourd’hui difficile à imaginer. La situation contractuelle de Pablo Pagis pourrait toutefois devenir un élément important dans les prochains mois. L’attaquant est actuellement lié au FC Lorient jusqu’en 2027, ce qui signifie qu’il entrera progressivement dans une période plus délicate pour son club s’aucune prolongation n’est signée.

Toppmöller garde ses priorités

À partir de l’hiver prochain, le rapport de force pourrait évoluer en faveur du joueur. Lorient pourrait alors être amené à revoir certaines de ses exigences afin d’éviter de voir sa valeur marchande diminuer à l’approche de la dernière année de contrat. Fraîchement arrivé sur le banc lensois, Dino Toppmöller souhaite renforcer plusieurs secteurs de son effectif, mais sans remettre en cause l’équilibre économique du club.

Le technicien allemand a parfaitement conscience que le RC Lens doit continuer à avancer avec une gestion maîtrisée malgré ses ambitions. Pour l’instant, Pablo Pagis reste donc un dossier surveillé de près, mais pas à n’importe quel prix. Sauf retournement de situation, les Sang et Or ne devraient pas dépasser leur plafond fixé autour des 10 millions d’euros. Un message clair envoyé à Lorient dès le début des négociations estivales.